24-Jähriger stiehlt in Immenstadt ein Auto und verursacht zwei Unfälle

Mit einem gestohlenen Fahrzeug hat ein Mann in Immenstadt zwei Unfälle verursacht. Der 24-Jährige stand dabei wohl unter Drogen.

15.08.2023 | Stand: 16:43 Uhr

Gleich zwei Unfälle hat ein 24-Jähriger in Immenstadt verursacht - und das mit einem zuvor gestohlenen Wagen. Laut Polizei hatte der Mann das Auto in Immenstadt gestohlen und war dann in Richtung Stadtmitte gefahren. Dort prallte er mit dem Auto gegen ein geparktes Fahrzeug. Der Eigentümer des angefahrenen Autos beobachtete den Unfall und informierte sofort die Polizei.

Zwei Unfälle mit gestohlenem Auto in Immenstadt: Täter begeht Fahrerflucht

Der Täter fuhr indes weiter in Richtung Oberstaufen. Dort kam er alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab und stieß mit dem Wagen gegen einen Baum. Zeugen sahen ihn dabei, wie er nach dem Unfall zu Fuß weiter flüchtete. Kurze Zeit später griff ihn die Polizei auf. Die Beamten fanden in dem gestohlenen Fahrzeug Betäubungsmittel. Da der 24-Jährige auch offenbar unter dem Einfluss von Drogen stand, ordneten die Beamten eine Blutentnahme an.

