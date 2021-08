Alpwirt findet Ende Mai gestohlenes Auto in einem Tobel am Grünten - Diebstahl nur vorgetäuscht

Ein Alpwirt findet Ende Mai einen BMW in einem Tobel am Grünten. Das Auto wurde zuvor in Burgberg gestohlen - angeblich. Jetzt sind neue Beweise aufgetaucht.

19.08.2021 | Stand: 12:55 Uhr

Ein BMW 320 wird in der Zeit von Freitag, 21. Mai (ab 16.30 Uhr) bis Samstag, 22. Mai (10 Uhr), in der Sonthofener Straße in Burgberg (Landkreis Oberallgäu) von einem Unbekannten gestohlen. Wenige Tage später findet ein Alpwirt das Auto in einem Tobel in der Nähe der Alpe Rossberg am Grünten. Doch wer den BMW gestohlen hat und wie der Wagen in den Tobel gekommen ist, blieb bislang ungeklärt.

Gefundenes Auto in Tobel am Grünten – Diebstahl nur vorgetäuscht

Allerdings wurden die Polizeibeamten bereits während der Ermittlungen stutzig, da der Fahrzeugbesitzer noch beide Originalschlüssel besaß. Anhand eines DNA-Gutachtens konnte nun nachgewiesen werden, dass der angeblich Bestohlene selbst als Letzter mit dem Pkw gefahren war, wie die Polizei berichtet. Einen Diebstahl hat es demnach nie gegeben.

Wie es schließlich dazu kam, dass der BMW in dem Tobel gelandet ist, ist laut Polizei jedoch weiter unklar. Der Fahrzeugbesitzer verweigerte jede weitere Aussage, nachdem die Polizei ihn wegen des vorgetäuschten Diebstahls sowie einer Unfallflucht belehrte. Der Fall wurde nun an die Staatsanwaltschaft abgegeben.

