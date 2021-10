Autofahrerin fährt E-Bikerin in Sonthofen um: 63-Jährige verletzt

Eine Autofahrerin nimmt einer E-Bikerin in Sonthofen die Vorfahrt und fährt sie um. Die 63-Jährige wird dabei an Arm und Kopf verletzt.

29.10.2021 | Stand: 13:24 Uhr

Umgefahren wurde eine 63-jährige E-Bikerin bei einem Unfall in der Oberstdorfer Straße in Sonthofen am Donnerstag gegen 8 Uhr. Wie die Polizei mitteilt befuhr sie den Kreisverkehr, als eine 34-jährige Autofahrerin ungebremst in den Kreisverkehr einfuhr und der Pedelec-Fahrerin die Vorfahrt nahm. Dabei fuhr sie die 63-Jährige mit ihrem Pkw um. Dieser wurde bei dem Unfall der Arm gebrochen und sie erlitt diverse Verletzungen am Kopf. Die E-Bikerin trug zum Zeitpunkt des Unfalls laut Polizei keinen Helm. Die Frau wurde zunächst in eine nahegelegene Notfallpraxis gebracht und anschließend ins Krankenhaus Immenstadt weitertransportiert. Es entstand ein Schaden von 3500 Euro.

Weiterer Unfall mit E-Bikerin in Füssen

Auch in Füssen ist es am Donnerstag zu einem Unfall zwischen einer E-Bikerin und einem Autofahrer gekommen. Mehr dazu lesen Sie hier.