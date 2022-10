In Oberstdorf hat ein Unbekannter Radmuttern an einem Auto gelöst. Der Fahrerin ist das erst während der Fahrt aufgefallen. Jetzt sucht die Polizei den Täter.

12.10.2022 | Stand: 13:16 Uhr

Erst als sie schon unterwegs war ist einer Autofahrerin in Oberstdorf aufgefallen, dass die Radmuttern an ihrem Wagen gelöst waren. Laut Polizei jedoch frühzeitig genug, um Schlimmeres zu verhindern.

Radmuttern in Oberstdorf gelöst: Polizei benötigt Zeugenhinweise

Wie die Polizei mitteilt, wurden die Schrauben bereits in der Nacht auf den 28. September am Vorderrad eines Skodas in Oberstdorf durch einen unbekannten Täter gelockert. Jetzt ermittelt die Oberstdorfer Polizei und sucht nach Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 08322/96040 entgegen.

