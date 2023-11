Autor fordert in Oberstdorf: Weg mit der Wegwerfmode

Sachbuchautor Frank Hermann spricht auf Einladung der Fairen Kommune Oberstdorf über die Entstehung von Kleidungsstücken - und stellt zudem Forderungen.

09.11.2023 | Stand: 05:00 Uhr

„Die superschnelle Wegwerfmode, die in immer schnelleren Zyklen, teils wöchentlich, auf den Markt kommt, hat erhebliche Auswirkungen auf uns Menschen und unseren Planeten“, sagt Bergith Hornbacher-Burgstaller. Sie ist Vorsitzende der Steuerungsgruppe der Fairen Kommune Oberstdorf. Auf deren Einladung sprach jetzt Frank Hermann, Nachhaltigkeitsexperte und Sachbuchautor aus Offenburg, in Oberstdorf unter dem Titel „Direkt aus der Hölle – Schluss mit der Wegwerfmode“ über den Prozess der Entstehung von Kleidungsstücken und die Auswirkungen des Konsums.

Die meiste Kleidung wird in Asien produziert

Im Jahr 2020 wurden 200 Milliarden Kleidungsstücke weltweit produziert, doppelt so viele wie 2014, sagt Herrmann. Die meiste Kleidung würde in Asien produziert, vor allem in China. Doch verkauft werde längst nicht jedes Kleidungsstück. „Jede Sekunde weltweit wird die Menge einer Lkw-Ladung Kleidung verbrannt oder auf Deponien gekippt.“ Ein Großteil dieser gebrauchten Kleidung lande in Afrika oder auch in der Atacama-Wüste in Chile. Weniger als ein Drittel der Wegwerfmode werde wiederverwendet. (Lesen Sie auch: Staatliche Realschule Sonthofen als Fairtrade-Schule ausgezeichnet)

Internet-Bestellungen führen zu "ungeheurem Lieferverkehr"

„Die meiste Mode wird mittlerweile über das Internet bestellt und das zieht einen ungeheuren Lieferverkehr nach sich“, so Hermann. Seit dem Einsturz einer Textilfabrik in Bangladesch im Jahr 2014 mit über 1200 Toten und noch mehr Verletzen sei klar geworden, unter welchen Bedingungen vor allem Frauen in diesen Fabriken arbeiten müssten. International wurden daraufhin bessere Produktionsbedingungen gefordert, „aber insgesamt hat sich leider wenig getan“. Mit einem Arbeitslohn von 85 Euro im Monat könne dort niemand leben. Einen Arbeitsschutz gebe es kaum, Gewerkschaften seien in der Regel nicht erlaubt, eine medizinische Versorgung sei sehr teuer und oft nicht verfügbar.

3,3 Milliarden Tonnen CO2 im Jahr

Die Klimabilanz der Textilindustrie sei verheerend, sagt Hermann: 3,3 Milliarden Tonnen CO2 würden weltweit jedes Jahr anfallen. „Das ist mehr als der gesamte Flug- und Schiffsverkehr zusammen.“ Diese Situation müsse sich schnell ändern. Als wichtigste Stellschraube ist laut Hermann die Politik gefordert. „Mit einem starken europäischen Lieferkettengesetz könnte die Situation der Arbeiterinnen wesentlich verbessert werden. Das aktuelle deutsche Lieferkettengesetz ist zwar ein kleiner Schritt in die richtige Richtung, aber auch in diesem Gesetz sind existenzsichernde Löhne nicht enthalten.“

Verbraucher sollen sich fragen: Brauche ich dieses Kleidungsstück?

Als Verbraucherinnen und Verbraucher sollte man sich vor einem Kauf fragen: Brauche ich dieses Kleidungsstück? „Ich kann mich für hochwertige, faire, natürliche und umweltschonend hergestellte Kleidung entscheiden. Wir können unsere Kleidung länger tragen, reparieren, tauschen, auf Flohmärkten kaufen und verkaufen“, sagt Hermann. Auch im Oberallgäu gebe es zahlreiche Geschäfte mit nachhaltiger Mode.

Lesen Sie auch: Faire Stadt Sonthofen: Welche Aktionen die Steuerungsgruppe plant