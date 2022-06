Autorin erzählt in Immenstadt vom Leben zwischen zwei Kulturen

Ursula Wiegele liest in Immenstadt aus ihrem Roman „Arigato“. Er erzählt von Erdbeben – in der Natur wie im Seelenleben – und der Flucht in Fantasiewelten.

15.06.2022 | Stand: 18:30 Uhr

Vera ist ein junges Mädchen, das 1976 nach dem großen Erdbeben in Friaul von ihren Eltern zu Großtante und Großonkel in Villach (Kärnten) geschickt wird. So beginnt der neue Roman „Arigato“ von Ursula Wiegele. Hintergrund des Romans ist die wechselvolle Geschichte des so genannten Kanaltals, einer Talsenke zwischen Österreich, Slowenien und Italien. Das Gebiet gehörte bis 1918 zur k. u. k. Doppelmonarchie Österreich-Ungarn. Nach dem Ersten Weltkrieg wurde es Italien zugesprochen. Am Donnerstag, 23. Juni, liest die Autorin aus ihrem Werk im Immenstädter Literaturhaus Allgäu. Mit ihr sprach Veronika Krull.

Was hat Sie zu dem Roman inspiriert?

Ursula Wiegele: Hmm, also die Geschichte in meinem Umfeld in Kärnten. Ich bin ja in Villach aufgewachsen. Da wurde immer über die Italiener gemeckert. Das habe ich dann aus der Geschichte verstehen gelernt. Die Italiener galten ja zwei Mal als Verräter: 1915 und später im Zweiten Weltkrieg, als sich Mussolini mit Hitler verbündete. Und meine Großtante in der ehemaligen k.u.k.-Grenzstadt ist mit einem italienischen Soldaten durchgebrannt. Ich habe auch noch irrsinnig viele Postkarten aus dem Jahr 1919. Das ist ein unglaublicher Schatz. Dann gab es 2016 eine Ausstellung in Friaul zum großen Erdbeben. Das habe ich als 13-Jährige in Villach ja miterlebt. Anhand einer konstruierten Familie habe ich dann beide Themen verbunden: die Familiengeschichte und die Geschichte des Kanaltals, die ähnlich verlief wie in Südtirol, aber nie so thematisiert wurde.

Das junge Mädchen ist fasziniert von Japan. Warum gerade dieses Land?

Wiegele: Ja, das hat sich einfach so ergeben. Vera hat in einer Zeitschrift japanische Gärten gesehen und sich weggeträumt. Vera ist ja gleich alt wie ich damals, das ist ein autobiografisches Element: Ich hatte immer ein traumhaftes Bild von Japan, ohne zu wissen, wie es zum Beispiel in Tokio aussieht.

Der Titel Ihres Buches ist auch japanisch und heißt „danke“. Danke wofür?

Wiegele: Ja, in dem Kapitel, wo die Villacher Tante Vera einen Kimono geschneidert hat, hat Vera „arigato“ gesagt. Dankbarkeit ist ja das Thema des ganzen Buches: Vera kommt nach Villach, und ihr wird immer wieder abverlangt, dankbar zu sein als Erdbebenopfer.

Sie versuchen, sich – auch in der Sprache – in die Protagonistin hineinzuversetzen. War das schwierig?

Wiegele: Nein, das war nicht schwierig. Alles, was Villach anbelangt, brauchte ich nicht zu recherchieren. Das habe ich alles im Kopf gehabt. Ja, und ich habe viele Jahre Deutsch als Fremdsprache unterrichtet.

Sie haben erst mit knapp 50 Ihren ersten Roman veröffentlicht. Warum so spät?

Wiegele: Veröffentlicht habe ich schon vorher Texte. Ich habe viele Jahre als Lektorin gearbeitet, es war immer viel zu tun. Ich habe andere Werke zur Druckreife gebracht, bis ich beschloss, das Ganze umzudrehen und etwas Eigenes zu schreiben.

Lesung: Ursula Wiegele stellt ihren Roman "Arigato" am Donnerstag, 23. Juni, um 19.30 Uhr im Literaturhaus Allgäu in Immenstadt vor. Karten gibt es nach vorheriger telefonischer Anmeldung bei der Marketingabteilung der Stadt Immenstadt, Telefon 08323/9988501, oder unter E-Mail literaturhaus@immenstadt.de Restkarten an der Abendkasse.

Die Autorin:

Ursula Wiegele

wurde 1963 in Klagenfurt geboren,

studierte zunächst an theologischen Fakultäten in Österreich und Italien und schließlich Philosophie in Innsbruck,

arbeitete als freiberufliche Lektorin und Schreibpädagogin,

brachte 2011 ihren ersten Roman heraus „Cello, stromabwärts“,

erhielt verschiedene Literaturpreise und Stipendien,

zuletzt 2019 ein Literaturstipendium der Stadt Graz für den Roman „Arigato“

lebt seit 1993 in Graz.

Die Schriftstellerin Ursula Wiegele aus Graz.

Ursula Wiegeles Roman "Arigato".

