Immenstädter Stadträte beschließen Maßnahmen, um den Ort von Autos zu entlasten. Der Durchgangsverkehr wird verboten. Welche Änderungen außerdem kommen.

13.06.2021 | Stand: 18:19 Uhr

Vor allem an Wochenenden und in den Ferien haben die Einwohner von Bühl viel zu ertragen: Eine Welle von Autos und Campingmobilen schwappt über den Immenstädter Ortsteil am Großen Alpsee. „Wir müssen unbedingt die Parkplatz-Suchfahrten und den Durchgangsverkehr reduzieren“, erklärte Bürgermeister Nico Sentner im Bauausschuss. Die Stadträte stimmten einhellig zu und beschlossen mehrere Maßnahmen, um mehr Ruhe in Bühl einkehren zu lassen.