Bühl bekommt ein Feuerwehrhaus mit einer ungewöhnlichen Form

Immenstädter versuchen die Kosten für den Neubau möglichst niedrig zu halten. Für den Holzbau werden Bäume aus dem eigenen Stadtwald verwendet.

22.12.2021 | Stand: 05:30 Uhr

Wie einmal der Neubau des Feuerwehrhauses in Bühl aussehen soll, legte der Immenstädter Stadtrat in seiner letzten Sitzung des Jahres fest. Aus verschiedenen Entwürfen wählten sie am Ende eine Form, die möglichst wenig umbauten Raum zulässt. Denn eine geringe Kubatur bedeutet niedrigere Ausgaben. „Aber natürlich entspricht das Gebäude allen Vorgaben und Richtlinien, die ein Feuerwehrhaus erfüllen muss“, stellte Bürgermeister Nico Sentner klar. Kosten werde das Gebäude, dessen Bau nächstes Jahr beginnen soll, voraussichtlich 1,52 Millionen Euro. An Zuschüssen seien aber nur 115.000 Euro zu erwarten.