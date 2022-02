Bürgerentscheid Rettenberg heute: Ergebnis, Zahlen, Reaktionen

Bürgerentscheid zur Ortsumfahrung in Rettenberg: Heute entscheiden die Menschen, ob die Umgehung kommt. Wie ging der Bürgerentscheid aus? Hier das Ergebnis.

19.02.2022 | Stand: 22:36 Uhr

Bürgerentscheid heute (20.02.2022) in Rettenberg: In der Gemeinde im Oberallgäu entscheiden die Menschen am heutigen Sonntag darüber, ob die umstrittene Ortsumfahrung gebaut wird. Hier das Ergebnis des Bürgerentscheid zur Umfahrung, sobald es feststeht.

Bürgerentscheid in Rettenberg zur Umfahrung: Ergebnis aktuell

Das Ergebnis steht noch nicht fest.

Die Ortsdurchfahrt von Rettenberg ist laut des Staatlichen Bauamts Kempten mit einer Verkehrsbelastung von 6600 Fahrzeugen täglich stark belastet (Stand 2015) und liegt deutlich über dem Mittelwert von Staatsstraßen in Bayern

Hinzu komme der Schwerlastverkehr mit etwa 300 Lkw täglich.

Deshalb wird Rettenberg seit 2011 laut Ausbauplan der Staatsstraßen in Dringlichkeitsstufe eins geführt.

Über den Bau der Umfahrung von Rettenberg hätte eigentlich der Gemeinderat entscheiden sollen. Doch das Thema sei zu wichtig, um die Bürger außen vor zu lassen, hieß es. Deshalb entschied man sich, die Rettenberger über die geplante neue Straße abstimmen zu lassen.

Umgehungsstraße in Rettenberg: Bürgerentscheid am Sonntag

Beim Bürgerentscheid können die Menschen am Sonntag in Rettenberg darüber abstimmen, ob die Umfahrung kommt oder nicht. Da davon auszugehen sei, dass die neue Straße nicht innerhalb der nächsten vier Jahre gebaut werde, sollten auf jeden Fall für die Sicherheit innerorts zwei Querungshilfen entstehen – unabhängig davon, wie die Rettenberger sich entscheiden.

„Soweit die Ortsumfahrung nicht kommen sollte, werden wir uns auch mit sämtlichen Kräften für eine Verbesserung der Situation vor Ort im Rahmen des möglichen einsetzen“, sagte der Bürgermeister von Rettenberg vor dem Bürgerentscheid am Sonntag. „Den Verkehr bringen wir allerdings leider nicht aus dem Ort.“

Zahlen und Fakten: Das ist der Bürgerentscheid zur Umfahrung in Rettenberg

In Rettenberg im Oberallgäu wohnen rund 4500 Menschen.

3620 Wahlberechtigte gibt es im Gemeindegebiet.

Bis Ende der woche waren rund 2000 Briefwahlunterlagen eingegangen.

Am Sonntag sind die Urnen bis 18 Uhr geöffnet.

