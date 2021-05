Bürgermeister rund um den Grünten begrüßen Modernisierung

Von oben betrachtet: So sieht die alte, kleine Talstation der Grüntenlifte aus. Sie soll bald der Vergangenheit angehören. Eine einheimische Investorenfamilie, die seit Jahren auch die Alpsee Bergwelt betreibt, will viele Millionen Euro in einen Ausbau und eine Modernisierung der Lifte zur Kabinenbahn, die das ganze Jahr über läuft, investieren.