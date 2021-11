Bürgerversammlungen in Sonthofen und Oberstdorf wegen rasant steigender Corona-Infektionen abgesagt

Die rasant steigenden Corona-Infektionen im Oberallgäu führen zu weiteren Absagen: Die Bürgerversammlungen in Sonthofen und Oberstdorf finden nicht statt.

11.11.2021 | Stand: 17:01 Uhr

Eigentlich sollten sich Interessierte für die Bürgerversammlung in Sonthofen am Montag, 15. November, anmelden – doch die Verwaltung hat die Veranstaltung nun kurzfristig abgesagt. Die hohen Inzidenzwerte wegen der Corona-Pandemie führten laut einer Pressemitteilung zu dieser Entscheidung. Damit entfällt die Versammlung nach 2020 bereits zum zweiten Mal in Folge. Auch die Zahl der Anmeldungen aus der Bevölkerung zeigen laut Rathaus, dass „in der jetzigen Situation nur geringes Interesse an einer solchen Veranstaltung besteht“. Bürgermeister Christian Wilhelm wird die bereits fertiggestellte Rede wieder online präsentieren. Diese wird Ende November auf der städtischen Webseite veröffentlicht. Wer Fragen beantwortet haben will, kann diese bis Freitag, 19. November, mit dem Stichwort Bürgerversammlung per E-Mail an stadt@sonthofen.de einsenden.

Oberstdorfs Bürgermeister: Absage "aufgrund der Dynamik der Inzidenzen und zur bestmöglichen Kontaktvermeidung"

Am Donnerstagnachmittag fiel dann auch in Oberstdorf die Entscheidung, die ebenfalls am Montag geplante Bürgerversammlung im Oberstdorf-Haus abzusagen. „Aufgrund der Dynamik der Inzidenzen und zur bestmöglichen Kontaktvermeidung zum Schutz der Bevölkerung wird die Versammlung abgesagt“, teilt Bürgermeister Klaus King im Rathaustelegramm mit. Ein neuer Termin soll rechtzeitig bekannt gegeben werden, „sobald es die pandemische Lage vertretbar erscheinen lässt.“ Es wäre für King die erste Bürgerversammlung in seiner Amtszeit als Oberstdorfer Rathauschef gewesen.

