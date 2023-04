B19 bei Sonthofen: Sigishofer Brücke wird erst 2024 saniert

Die Arbeiten am maroden B19-Bauwerk starten später als geplant. Auch an anderen Stellen im Oberallgäu rücken heuer noch Baufahrzeuge an oder sind schon dort.

Von Erik Perrey

11.04.2023 | Stand: 18:30 Uhr

Eigentlich war der Start für die Erneuerung der baufälligen B19-Brücke bei Sigishofen im Herbst 2023 geplant. Daraus wird nun nichts, teilt das Staatliche Bauamt Kempten auf Nachfrage unserer Redaktion mit. Denn es gab noch Einwände bei der Planung der Bauarbeiten, die berücksichtigt wurden. Deshalb wird die Sanierung der Illerbrücke südlich von Sonthofen voraussichtlich erst im Frühjahr 2024 beginnen. Die Einwände hätten keine grundlegenden Änderungen im Bauverfahren bewirkt, es sei lediglich um Details gegangen, heißt es vom Bauamt. Für das Projekt werden Kosten in Höhe von 19 Millionen Euro veranschlagt.

