B308 bei Oberstaufen: Der Zeitplan droht zu scheitern

Beim Bau der drei Brücken bei Oberstaufen gibt es Probleme. Noch ist die Freigabe für den 19. November geplant. Warum die zeitlichen Reserven aufgebraucht sind.

Es ist das größte Straßenbau-Projekt des Jahres im Allgäu: 14 Millionen Euro investiert das Staatliche Bauamt in den Bereich zwischen dem Kreisverkehr am Hündle und der Anschlussstelle Oberstaufen der Bundesstraße 308. Vor allem drei Brückenneubauten, aber auch umfangreiche Entwässerungsmaßnahmen stehen an. Von Anfang an war klar: Der Zeitplan ist eng. Die gesamte schneefreie Zeit benötigen die vier Hauptauftragnehmer und ihre Subunternehmer für die Arbeiten. Die Freigabe der Strecke war und ist für den 19. November vorgesehen. Insbesondere rund um die größte der drei neuen Brücken, die sich direkt vor dem Bahntunnel bei Oberstaufen befindet, darf nun nichts mehr passieren: „Die zeitlichen Reservierungen sind aufgebraucht“, sagt der zuständige Projektleiter Christian Hocke nach neuerlichen Problemen.

Kurzfristig Bohrpfähle gesetzt

Bereits im Mai gab es rund um den intern als „DB Oberstaufen“ bezeichneten Brückenneubau Verzögerungen. Damals zeigte sich, dass der Untergrund nicht so tragfähig ist wie aufgrund der vorherigen Probebohrungen erwartet. Insgesamt 24 Bohrpfähle mussten kurzfristig gesetzt werden.

Das ist inzwischen geschehen. Aber nun gibt es rund um diese Brücke ein neues Problem. Sie besteht aus insgesamt 18 Fertigteilen, die in einem Beton- und Stahlwerk in Neumarkt in der Oberpfalz gefertigt werden. Dort gab es nun einen Corona-Fall. Zahlreiche Mitarbeiter mussten in Quarantäne.

Zeitplan komplett überarbeitet

Das hat einen komplett neuen Zeitplan zur Folge. Der ursprünglich bereits ab dem 23. Juni geplante Einbau der Fertigteile kann nun erst Ende Juli erfolgen. Noch lässt sich das durch eine Umplanung anderer Arbeiten ausgleichen, sagt Hocke. Er stellt aber auch fest: „Wir haben zu kämpfen“. Denn im Oktober muss die Asphaltierung der Strecke beginnen, damit die Freigabe vor Winterbeginn erfolgen kann. Voraussetzung dafür ist, dass alle Brücken fertig sind.

Materialmangel bislang kein Thema

Umso beruhigter ist Hocke, dass es rund um die anderen Arbeiten gut läuft. Das Einheben der zweiten, rund 50 Meter langen Fertigteilbrücke bei Hinterstaufen ist für Mitte Juli vorgesehen. Und die Betonarbeiten rund um die neue Brücke bei der Anschlussstelle Oberstaufen laufen ebenfalls planmäßig. Nicht zuletzt schreiten die Entwässerungsarbeiten gut voran. Gleich mehrere Regenrückhaltebecken sind im Bau. Bislang kein Thema ist Materialmangel. „Unsere Firmen haben rechtzeitig bestellt“, sagt Hocke. Was nicht heißt, dass es nicht doch Engpässe beispielsweise bei Kunststoff-Rohrleitungen oder dem notwendigen Kunstharz gibt. Denn hier ist die Versorgungslage bundesweit angespannt. „Sicher können wir erst sein, wenn das Material auf der Baustelle ist“, weiß der Projektleiter. Die notwendigen Schutzplanken beispielsweise hat das Staatliche Bauamt noch gar nicht ausgeschrieben. „Dazu müssen wir wissen, wann genau wir sie benötigen, um den Auftrag auch vergeben zu können“, erklärt Hocke.

