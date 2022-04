Medizinischer Notfall: Autofahrer kommt von der B308 bei Oberstaufen ab und landet im Bach

Auf der B308 bei Oberstaufen hat es am Freitag einen Unfall gegeben. Ein Autofahrer ist mit seinem Wagen von der Straße abgekommen und im Bachbett gelandet.

09.04.2022 | Stand: 11:54 Uhr

Auf der B308 auf Höhe Wiedemannsdorf bei Oberstaufen (Landkreis Oberallgäu) hat es am späten Freitagnachmittag einen Unfall gegeben. Nach Informationen der Polizei ist ein 60-jähriger Autofahrer mit seinem Wagen von der Fahrbahn abgekommen und in einem Bach gelandet. Offenbar hatte er einen medizinischen Notfall am Steuer.

Unfall auf der B308 bei Oberstaufen: Fahrer gestorben

Trotz des sofortigen Eingreifens der Ersthelfer am Unfallort konnte der hinzugerufene Notarzt nur noch den Tod des Manns feststellen. Es gibt laut Polizei keine Hinweise auf Fremdverschulden. Die B308 musste zur Bergung des Autos kurzzeitig gesperrt werden.

