Zehn Millionen Euro für Brücken und Straßen: Ab Montag saniert das Bauamt die B308

Der Bund investiert einen großen Betrag, um die B308 zwischen Sonthofen und Bad Hindelang zu sanieren. Das sollten Auto- und Radfahrer wissen.

01.04.2023 | Stand: 05:00 Uhr

Bauarbeiten beginnen ab Montag, 3. April, an der Brücke über die Ostrach zwischen Sonthofen und Bad Hindelang. Das umfangreiche Vorhaben dauert voraussichtlich bis Ende September. Währenddessen kommt es zu Behinderungen, teilt das Staatliche Bauamt Kempten mit. Das bedeutet: Der Verkehr wird auf der B308 ab Montag bis in den Herbst auf einem Fahrstreifen mit einer Baustellenampel und reduzierter Geschwindigkeit an der Arbeitsstelle vorbeigeleitet. Lediglich für den Einbau der Asphaltdeckschicht wird vermutlich Mitte September eine Vollsperrung für einen Tag nötig sein. Das Bauamt will Anfang September rechtzeitig darüber informieren.

Der auf der Nordseite vorhandene Geh- und Radweg bleibt eingeschränkt erhalten. Je nach Bauabschnitt müssen Radfahrer wegen zu wenig Platz absteigen. Die Ostrachbrücke erhält ein undurchsichtiges, 1,40 Meter hohes Geländer, damit der „Wanderkorridor Großwild“ entlang der Ostrach nicht durch das Scheinwerferlicht der Verkehrsteilnehmer gestört werde. Dabei richtet sich die Baubehörde nach einem entsprechenden Bundesprogramm.

Das bedeutet die Sanierung der B308 für Radfahrer

Die Unterführung der B308 auf Höhe des Abzweigs Liebenstein wird ebenfalls saniert. Wesentliche Verkehrsbeeinträchtigungen auf der B308 seien nicht geplant. Die Unterführung bleibt während der gesamten Bauzeit halbseitig für den Geh- und Radverkehr geöffnet.

Darüber hinaus werden ab Anfang Mai in der Ortsdurchfahrt von Bad Hindelang insgesamt drei Brücken der Bundesstraße auf ähnliche Art und Weise saniert. Auch hierzu will das Bauamt informieren, wenn es so weit ist.

Arbeiten zwischen Mai und August werden in einer "Wanderbaustelle" vorgenommen

Neben den Bauwerken wird auch die Fahrbahn zwischen Sonthofen und Bad Hindelang von Ende Mai bis Ende August erneuert. Die Arbeiten werden in einer „Wanderbaustelle“ vorgenommen, an der der Verkehr mithilfe einer Baustellenampel vorbeigeleitet wird.

Voraussichtlich werden an den Wochenenden im Juli Vollsperrungen notwendig, um die sogenannten Deck- und Binderschichten einzubauen.

Insgesamt wird der Bund dieses Jahr in dem Bereich zwischen der Oberallgäuer Kreisstadt und der Nachbarkommune sechs Millionen Euro für die Brücken und vier Millionen Euro für den Straßenaufbau investieren.