"Krass": So lief die erste Folge der "Bachelorette" mit Allgäuer Kandidat Niko

20 Kandidaten - und nur 17 kommen weiter. Um RTL-"Bachelorette" 2021 Maxime kämpft auch Eiskunstlauf-Trainer Niko Ulanovsky aus dem Allgäu. So lief das Date.

15.07.2021 | Stand: 07:42 Uhr

Bachelorette 2021: "Nimmst du diese Rose an?" 20 Männer - und nur 17-mal wird die Frage gestellt. Auch dieses Jahr sucht eine junge Frau die große Liebe auf RTL: Die 26-jährige Maxime Herbord war einst "Bachelor"-Kandidatin, nun verteilt sie in Griechenland selbst die Rosen. Unter den 20 Kandidaten ist auch ein 24-Jähriger aus dem Allgäu.

Niko Ulanovsky ist Eiskunstläufer und arbeitet als Trainer im Eissportzentrum in Oberstdorf. Gebürtig kommt er aus Gelsenkirchen. Vor dem Start sagte er über seine Ambitionen bei der "Bachelorette" gegenüber RTL: "Ich will es langsam angehen lassen." (Mehr über Niko Ulanovsky lesen Sie hier.)

Die Bachelorette: "Ich kenne dich"

Der Start ins Gespräch mit Maxime Herbord verlief bei dem 24-Jährigen allerdings dann doch rasanter als bei anderen Kandidaten: Auf sein "Hi, ich bin Niko", antwortete die 26-Jährige "Ja, ich weiß." Kurzes Zögern. "Du hast mit Nadine getanzt, ich kenne dich aus dem Fernsehen."

Ulanovsky war mit Nadine Klein in "Dancing on Ice" zu sehen. Dass das Gespräch dann schnell auf seinen Beruf kam, war abzusehen. Der 24-Jährige schloss das Kennenlernen mit der Bachelorette mit einem wenig einfallsreichen, aber effektiven: "Deine Haut, deine Haare, deine Augen - mega!"

Auch für das schwarze Glitzerkleid gab es Lob. Noch ein kurzer Austausch darüber, wie aufgeregt beide seien, ziemlich oft das Wort "krass" - und schon war das kurze, aber auf den ersten Blick erfolgreiche Kennenlernen vorbei. Herbord kommentierte "Das war auf jeden Fall eine geballte Ladung an Komplimenten", nachdem Ulanovsky auch beim Gang in die Villa noch einmal "So schön, ey" seufzte.

Bilderstrecke

"Die Bachelorette" 2021 auf RTL: Fotos von Kandidat Niko Ulanovsky aus Oberstdorf

1 von 8 "Die Bachelorette" 2021: Als einer der Kandidaten versucht Niko Ulanovsky aus Oberstdorf, in der Flirtshow auf RTL das Herz von Single-Frau Maxime Herbord zu erobern. Bild: TV NOW "Die Bachelorette" 2021: Als einer der Kandidaten versucht Niko Ulanovsky aus Oberstdorf, in der Flirtshow auf RTL das Herz von Single-Frau Maxime Herbord zu erobern. Bild: TV NOW 2 von 8 Für den 24-Jährigen aus dem Allgäu ist es nicht der erste TV-Einsatz: 2019 stand er mit Nadine Klein, Ex-Bachelorette, für die Sat.1-Show «Dancing on Ice» auf dem Eis. Bild: Rolf Vennenbernd, dpa (Archiv) Für den 24-Jährigen aus dem Allgäu ist es nicht der erste TV-Einsatz: 2019 stand er mit Nadine Klein, Ex-Bachelorette, für die Sat.1-Show «Dancing on Ice» auf dem Eis. Bild: Rolf Vennenbernd, dpa (Archiv) 3 von 8 Seit dem Alter von fünf Jahren ist der gebürtige Gelsenkirchener Eiskunstläufer. Unser Bild zeigt ihn bei den Deutschen Meisterschaften 2015 in Essen. Bild: Caroline Seidel, dpa (Archiv) Seit dem Alter von fünf Jahren ist der gebürtige Gelsenkirchener Eiskunstläufer. Unser Bild zeigt ihn bei den Deutschen Meisterschaften 2015 in Essen. Bild: Caroline Seidel, dpa (Archiv) 4 von 8 Bei der Eiskunstlauf-DM landete er auf dem dritten Platz. Im Bild steht er rechts mit Gewinner Franz Streubel (M.) und dem zweitplatzierten Paul Fentz (l.) Bild: Monika Skolimowska, dpa (Archiv) Bei der Eiskunstlauf-DM landete er auf dem dritten Platz. Im Bild steht er rechts mit Gewinner Franz Streubel (M.) und dem zweitplatzierten Paul Fentz (l.) Bild: Monika Skolimowska, dpa (Archiv) 5 von 8 Niko Ulanovsky galt schon früh als echtes Eiskunstlauf-Talent: Einen vierfachen Toeloop steht mit 14 auch nicht jeder - Niko hatte es acht Tage vor seinem 15. Geburtstag geschafft. Bei den Olympischen Jugend-Winterspielen 2012 in Innsbruck wird er anschließend guter Fünfter. Bild: David Ebener, dpa (Archiv) Niko Ulanovsky galt schon früh als echtes Eiskunstlauf-Talent: Einen vierfachen Toeloop steht mit 14 auch nicht jeder - Niko hatte es acht Tage vor seinem 15. Geburtstag geschafft. Bei den Olympischen Jugend-Winterspielen 2012 in Innsbruck wird er anschließend guter Fünfter. Bild: David Ebener, dpa (Archiv) 6 von 8 Inzwischen arbeitet Niko Ulanovsky im Eissportzentrum Oberstdorf als Trainer und coachte unter anderem gemeinsam mit Olympiasiegerin Aljona Savchenko. Bild: Caroline Seidel, dpa Inzwischen arbeitet Niko Ulanovsky im Eissportzentrum Oberstdorf als Trainer und coachte unter anderem gemeinsam mit Olympiasiegerin Aljona Savchenko. Bild: Caroline Seidel, dpa 7 von 8 Sportlich war "Bachelorette"-Kandidat Niko aus Oberstdorf schon immer. Bild: TV NOW Sportlich war "Bachelorette"-Kandidat Niko aus Oberstdorf schon immer. Bild: TV NOW 8 von 8 Bei "Die Bachelorette" 2021 auf RTL versucht Kandidat Niko Ulanovsky im Sommer, das Herz von Maxime Herbord zu erobern. Bild: TV NOW Bei "Die Bachelorette" 2021 auf RTL versucht Kandidat Niko Ulanovsky im Sommer, das Herz von Maxime Herbord zu erobern. Bild: TV NOW 1 von 8 "Die Bachelorette" 2021: Als einer der Kandidaten versucht Niko Ulanovsky aus Oberstdorf, in der Flirtshow auf RTL das Herz von Single-Frau Maxime Herbord zu erobern. Bild: TV NOW "Die Bachelorette" 2021: Als einer der Kandidaten versucht Niko Ulanovsky aus Oberstdorf, in der Flirtshow auf RTL das Herz von Single-Frau Maxime Herbord zu erobern. Bild: TV NOW

Wie geht es bei "Die Bachelorette weiter?" - Vorschau auf Folge 2

Geduld war allerdings am "Abend der Rosen" gefragt: Denn Ulanovsky war der Allerletzte, dem die Bachelorette eine Rose überreichte: "Meine letzte Rose ist für... Niko." Erleichtertes Seufzen bei dem 24-Jährigen und aufmunternde Worte von den Mitstreitern: "Ich hab' dir doch gesagt, mach' dir keine Sorgen." Der Kandidat aus dem Allgäu kommentierte nur: "Krass, letzte Rose!" und flüsterte dem Mitstreiter zu: "Ich habe mir fast in die Hose gemacht."

Für die kommende Episode stehen dann unter anderem Einzel-Dates an. In der Vorschau ist der Allgäuer Kandidat noch nicht zu sehen - ob das nun positiv oder negativ ist, bleibt fraglich. Klar ist: Es gibt Streitereien und Drama - wie immer bei der Bachelorette..,