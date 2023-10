Bad Hindelang erhält eine neue Luftgütemessstation

Im Bad Hindelanger Ortsteil Unterjoch wird eine neue Luftgütemessstation in Betrieb genommen. Was diese künftig messen soll.

15.10.2023 | Stand: 05:30 Uhr

Die Gemeinde Bad Hindelang ist laut der Weltgesundheitsorganisation WHO einer der Orte mit der besten Luft weltweit. Um dies auch zukünftig zu bestätigen, hat das Bayerische Landesamt für Umwelt (LfU) im Ortsteil Unterjoch jetzt eine neue Luftgütemessstation in Betrieb genommen. Das geht aus einer Pressemitteilung der Gemeinde hervor. Die Anlage ersetzt – offiziell ab Januar 2024 – den bisherigen Standort im Ortsteil Oberjoch. Bis dahin läuft die neue Station im Testbetrieb.

Nach Angaben der LfU war die Stationsversetzung notwendig, um gesetzliche Vorgaben zu wahren. Der Feinstaub-Wert in Bad Hindelang lag 2022 im Jahresdurchschnitt bei fünf Mikrogramm pro Kubikmeter Luft, der gesetzlich erlaubte Grenzwert liegt bei 40 Mikrogramm. „Es freut uns sehr, dass wir auch in Zukunft die Luftqualität in Bad Hindelang nachhaltig messen und die Ergebnisse dokumentieren können. In den vergangenen Jahren waren die an der Station in Oberjoch ausgewerteten Ergebnisse großartig - die Stickstoffdioxid-Werte in unserer Marktgemeinde gingen gegen Null“, sagt Bürgermeisterin Dr. Sabine Rödel.

Luftgütemessstation in Bad Hindelang musste ausgetauscht werden

In den Höhenlagen von Bad Hindelang ist die Luft zudem sehr pollenarm, wie kontinuierliche Messungen seit mehr als 40 Jahren zeigen. Bereits 2011 wurde der Ferienort seinerzeit auch deswegen als Bundesmodellprojekt zur ersten „Allergikerfreundlichen Gemeinde der Alpen“ gekürt. Das Hindelanger Hochgebirgsklima zeichnet sich neben hoher Luftreinheit und Pollenarmut darüber hinaus durch niedrige Wärmebelastung, schwache Nebelbildung und hohe UV-Strahlung aus.

Bad Hindelang betreibt ein umfassendes Gesundheitsmanagement. Seit dem vergangenen Jahr ist die Gemeinde „Real-Labor“ des Lehrstuhls für Umweltmedizin an der Universität Augsburg: Vor dem Hintergrund zunehmender Umweltkrankheiten und Allergien werden in Bad Hindelang die positiven Auswirkungen der besonders reinen Luft und der gesunden Umwelt auf Allergien und Umweltkrankheiten untersucht.

Neue Station am Steineberg bei Unterjoch

Die jetzt vom LfU in Betrieb genommene Luftgütemessstation liegt in einem Seitental östlich des Bad Hindelanger Ortsteils Unterjoch an einem für Anlieger und für den land- und forstwirtschaftlichen Verkehr freigegebenen Weg am Steineberg. Der Standort ist somit unbeeinflusst von lokalen Emissionsquellen. Mit der Station werden drei zentrale Kenngrößen für die Schadstoffbelastung gemessen: Stickstoffdioxid, Feinstaub PM10 und Ozon. Darüber hinaus werden meteorologische Daten erfasst. Sie misst repräsentativ für ein Gebiet von mehreren Quadratkilometern.

