Bad Hindelang: Frau rettet ihre Nachbarin

In Bad Hindelang hat eine Frau ihre Nachbarin seit drei Tagen nicht mehr gesehen. Als sie zur Tür ihrer Nachbarin geht, hört sie leise Klopfgeräusche.

15.03.2022 | Stand: 13:21 Uhr

In Bad Hindelang hat eine aufmerksame Frau ihrer Nachbarin wahrscheiblich das Leben gerettet. Nach Angaben der Polizei waren der Frau die Poststapel vor der Tür aufgefallen und sie hatte ihre 85-Jährige Nachbarin bereits seit drei Tagen nicht mehr gesehen. Deswegen ging sie zur Wohnungstür, um nachzusehen. Dort hörte sie offenbar leise Klopfgeräusche und alamierte die Polizei.

Die Feuerwehr stemmte die Wohnungstür auf - der Polizei zufolge lag die 85-Jährige so, dass die Feuerwehrleute die Tür nicht richtig öffnen konnte. Daher blieb den Rettungskräften nichts anderes, als von außen ein kleines Fenster einzuschlagen und so in den Raum zu kommen. Nach der Erstversorgung wurde die Seniorin ins Krankenhaus gebracht.

