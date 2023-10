Warum auf dem Hindelanger Friedhof Grabkammern versenkt werden

185.000 Euro investiert die Gemeinde Bad Hindelang in diese besondere Bestattungsform. Warum das notwendig ist.

20.10.2023 | Stand: 12:54 Uhr

In Bad Hindelang entstehen zehn Doppel-Grabkammern im neuen Teil des Friedhofs. 36 gibt es dort bereits. Das Besondere daran ist: Sie schauen von oben aus wie andere Gräber für Erdbestattungen. Aber innen sind sie aus Stein. Vorgefertigte Betonteile werden dazu ins Erdreich eingelassen. Der Vorteil: Sie sind gut durchlüftet, was den Verwesungsprozess beschleunigt. Aber sie sind sehr teuer: 185.000 Euro investiert die Gemeinde in zehn neue Grabkammern. 2024 sollen sie eingebaut werden.

Der Boden ist lehmig und freucht

Hindelangs Hauptamtsleiter Manfred Berktold führte vor Kurzem im Bauausschuss der Gemeinde aus, dass mit den neuen Grabkammern der Bedarf für die kommenden 15 Jahre gedeckt sei. Denn wie in anderen Gemeinden auch, sind kleine Urnengräber die häufigste Bestattungsform. Aber aus religiösen Gründen würden doch manche Angehörige von Verstorbenen die Erdbestattung vorziehen.

Das ist in Bad Hindelang aber auf weiten Teilen des Friedhofsareals seit Jahren nicht mehr möglich: Der Boden ist lehmig und feucht. Das behindert den Verwesungsprozess, sagt Berktold. In einer gut durchlüfteten Grabkammer sei das jedoch anders. Nur der Sarg und die Gebeine würden nach der Grabruhezeit zurückbleiben.

Die Planung für die Grabkammern in Bad Hindelang steht

Die Grabkammern seien eine Alternative zur herkömmlichen Erdbestattung. Zehn doppelstöckige Grabkammer-Systeme sollen im Frühjahr 2024 neu eingebaut werden. Die Planung steht.

Die Beton-Grabkammern werden laut Berktold 1,90 Meter tief in den Boden eingelassen.

Eine Steinmauer zum Sitzen

Damit das Oberflächenwasser dort gut ablaufen kann, seien Drainageleitungen und eine Steinmauer vorgesehen, die ebenfalls im Boden versenkt werden. Der oberirdische Teil der Mauer werde mit ungefähr 70 Zentimeter hohen Granitsteinen ausgeführt, sodass die Steine auch als Sitzmöglichkeit genutzt werden können.

„Für das Vorhaben liegen bereits Stellungnahmen zur geotechnischen Untersuchung und eine Einschätzung des Wasserwirtschaftsamtes vor“, sagt Berktold. Der Hindelanger Bauausschuss stimmte dem Vorhaben zu. Derzeit läuft das Ausschreibungsverfahren.

Lesen Sie auch: Der Grüntentag: Warum er Jahr für Jahr stattfindet

Zahlen, Daten und Fakten: Das ist Bad Hindelang