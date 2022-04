Hotel Sonne wird zur Unterkunft für Ukraine-Flüchtlinge

Das seit 2019 geschlossene Hotel Sonne in Bad Hindelang wird für drei Jahre zur Gemeinschaftsunterkunft für Geflüchtete. Was danach mit der "Sonne" passiert.

29.04.2022 | Stand: 19:23 Uhr

Wer mit einer baldigen Wiedereröffnung des Hotels Sonne in Bad Hindelang gerechnet hat, wird enttäuscht. Für drei Jahre wollen die Besitzer Gerhard Breher und Hubert Holzheu die Unterkunft für bis zu 95 Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine zur Verfügung stellen. „Das bietet sich geradezu an, die Not ist groß und der Bedarf ist da“, sagte nach der Gemeinderatssitzung Gerhard Breher am Telefon. Auf lange Sicht soll das ortsbildprägende Gebäude in Bad Hindelang aber Hotel bleiben: Eigentümer, Landratsamt und Gemeinde werden das in einem Vertrag regeln.

