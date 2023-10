Der letzte Schmied von Unterjoch

Er war ein Allgäuer Original und der älteste Bürger von Unterjoch. Karl Gehring ist kurz vor seinem 95. Geburtstag gestorben.

13.10.2023 | Stand: 18:18 Uhr

Karl Gehring, ein Unterjöchler Original, ist wenige Tage vor seinem 95. Geburtstag verstorben. Gehring wurde als Ältestes von neun Geschwistern in Unterjoch geboren. Seit dieser Zeit war er tief in der Dorfgemeinschaft verankert. Es gibt wenige Vereine, denen der Verstorbene nicht angehörte. In vier Vereinen war er Ehrenmitglied. Zahlreiche Ehrungen und Auszeichnungen wurden ihm in den vergangenen Jahrzehnten zuteil. Der „Schmied von Unterjoch“ war der letzte Huf- und Wagenschmied und der älteste Bürger im Ort Unterjoch.

