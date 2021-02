Nicht nur die Kinderkrippe in Bad Hindelang wird teurer

In Bad Hindelang wurde der neue Haushalt verabschiedet: Bald bekommt Bad Oberdorf ein Feuerwehrhaus und am „Prinze Gumpe“ zieht ein neuer Pächter ein.

Viel Neues entsteht in der Tourismusgemeinde Bad Hindelang. Schlagworte sind Kinderkrippe, Kanalsanierung und ein Feuerwehrhaus für Oberdorf. Und schon jahrelang auf der Wunschliste: die Veränderung des Naturbades in ein beheiztes Freibad. Das lässt weiter auf sich warten. Kämmerer Edgar Reitzner blickte bei der Verabschiedung des 31-Millionen-Haushalts voraus. Er sagte: „Durch das geplante hohe Investitionsvolumen bis 2024 wird sich die Verschuldung deutlich erhöhen.“ Ende 2020 stand die Gemeinde mit 5,9 Millionen Euro in der Kreide.