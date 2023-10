Wer hat Hinweise zur Tat? Peta setzt eine Belohnung von 1000 Euro aus

Eine Kuh wurde mit einem Bolzenschussgerät in Bad Hindelang in den Kopf geschossen. Die Tierschutzorganisation bietet für Hinweise eine Belohnung von 1000 Euro.

Tierquäler gesucht: Ende September hatte ein Unbekannter einem Rind auf einer Weide bei Bad Hindelang mit einem Bolzenschussgerät in den Kopf geschossen; das schwer verletzte Tier musste von einem Veterinär getötet werden. Nicht nur die Polizei – jetzt bittet auch die Tierschutzorganisation Peta um Hinweise und setzt dafür eine Belohnung von 1000 Euro aus, die zur rechtskräftigen Verurteilung der tatverantwortlichen Person oder Personen führen.

In einer Mitteilung von Peta heißt es: „Wer etwas beobachtet oder anderweitig mitbekommen hat, wird gebeten, sich bei der zuständigen Polizei oder unter 0711/8605910 oder per E-Mail bei der Tierrechtsorganisation zu melden – auch anonym.“ Es sei erschreckend, dass sich Menschen immer wieder neue Methoden ausdenken, um Tiere zu misshandeln, sagt Lisa Kainz, Fachreferentin für Tiere in der Ernährungsindustrie bei Peta. Tierquälerei sei kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat nach Paragraf 17 des Tierschutzgesetzes und könne mit einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren geahndet werden.

