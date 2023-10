Kuh in Bad Hindelang mit Bolzenschussgerät hingerichtet?

In Bad Hindelang gibt der Polizei der mysteriöse Tod einer Kuh auf einer Weide Rätsel auf. Dem Tier wurde offenbar in den Kopf geschossen. Wer steckt dahinter?

Der Vorfall in Bad Hindelang ereignete sich bereits am 24. September 2023, wie die Polizei erst heute (6.10.2023) mitteilt. In dem Oberallgäuer Ort wurde eine Tierärztin zu einer Weide gerufen, weil dort eine Kuh leblos in der Wiese lag.

Vor Ort stellte die Tierärztin ein Loch im Schädel der Kuh fest. Die Veterinärin erlöste das schwerstverletzte Tier.

Bad Hindelang: Kuh mit Bolzenschussgerät in den Kopf geschossen

Bei der folgenden Sezierung der Kuh wurde festgestellt, dass das Tier eindeutig von einer bislang unbekannten Person durch ein Bolzenschussgerät verletzt wurde, teilt die Polizei mit.

Bislang gibt es keine Hinweise auf einen Täter. Sollte jemand den Vorfall beobachtet haben oder sonstige Hinweise dazu geben können, soll der- oder diejenige sich mit der Polizei in Sonthofen (08321/6635-0) in Verbindung setzen.