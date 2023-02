Bei Bad Hindelang hat am Abend ein Strommast gebrannt. Die Ursache für das Feuer: ein Kurzschluss.

15.02.2023 | Stand: 13:06 Uhr

An der Jochstraße in Bad Oberndorf bei Bad Hindelang (Kreis Oberallgäu) hat am Dienstagabend ein Strommast gebrannt. Laut Polizei kam es vermutlich aufgrund eines Kabelfehlers zu einem Kurzschluss, wodurch der Mast und die umliegende Wiese entzündet wurden.

Neben Mitarbeitern des Stromversorgers rückte auf die Feuerwehr Bad Hindelang an, um den Brand zu löschen. Der Sachschaden beläuft sich auf 12.500 Euro.

