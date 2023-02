Ins Gesicht geschlagen: Passant greift Anwohner an

Weil er bei den Fräsarbeiten eines 65-Jährigen offenbar etwas Schnee abbekam, hat ein Passant in Bad Hindelang ihm ins Gesicht geschlagen.

07.02.2023 | Stand: 14:31 Uhr

In Bad Hindelang hat am Samstag ein Passant einem 65-Jährigen mit der Hand ins Gesicht geschlagen und ihn so verletzt. Wie die Polizei mitteilt, hatte der 65-Jährige die Parkplätze seiner Feriengäste mit einer Fräse geräumt. Ein vorbeilaufender Passant bemerkte dies offenbar zu spät und bekam daher etwas von dem Schnee ab. Der Mann ging zunächst weiter, kam dann aber kurze Zeit später zurück und schlug dem Arbeiter mit der Hand ins Gesicht.

Bad Hindelang: Passant greift 65-jährigen Anwohner an

Durch den Schlag ging die Brille des 65-Jährigen kaputt und verletzte ihn am Auge. Der Angreifer ging nach dem Schlag zwar sofort weg, laut Polizei dürfe es allerdings nicht schwer werden, ihn zu identifizieren, da er offenbar die Ferienwohnung eines Nachbarn gemietet hatte. Die Polizei erfuhr nach eigenen Angaben erst am Montag von dem Vorfall.

