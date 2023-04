Rind greift Bäuerin in Bad Hindelang an

In Bad Hindelang greift ein Rind eine Bäuerin im Stall an. Die Frau wird dabei verletzt und muss ins Krankenhaus.

30.04.2023 | Stand: 12:12 Uhr

In Bad Hindelang (Kreis Oberallgäu) hat ein Rind am Samstagvormittag eine Bäuerin angegriffen und verletzt. Wie die Polizei mitteilt, war die 56-Jährige gerade mit Stallarbeiten beschäftigt und wollte ein Fenster zum Lüften öffnen. Deshalb betrat sie die Stallung, in dem mehrere Rinder untergebracht sind. Eines der Rinder drehte sich daraufhin um, ging auf die Landwirtin zu und drückte die Frau mit dem Kopf gegen ein Metallgestänge.

Die Frau reagierte schnell und konnte sich selbst befreien. Sie litt nach dem Vorfall unter Atembeschwerden und Rückenschmerzen. Ein Rettungshubschrauber brachte die 56-Jährige vorsorglich ins Krankenhaus. Sie konnte aber noch am gleichen Tag entlassen werden. Warum sich das sonst friedliche Rind so verhielt, ist unklar.

