Bad Hindelang setzt auf den Rufbus

Gemeinde geht eigene Wege und will den ÖPNV vor Ort mit zwei Neunsitzer-Wagen erweitern. Die können flexibel angefordert werden. Start im Dezember geplant.

08.05.2021 | Stand: 05:30 Uhr

„Picki“ ist der Arbeitstitel eines Projekts, das als Ergänzung des Busangebots in Bad Hindelang ab Dezember laufen soll. „Picki“ bringt Urlauber und Einheimische im Gemeindegebiet von einem Ort zum anderen, zum Beispiel, wenn der Linienbus Mittagspause macht: „Picki“ ist ein flexibles Rufbussystem. Abfahrts- und Zielpunkte sind – anders als beim Linienbus – nicht vorgegeben. Die Gemeinde will zwei Neunsitzer als „Pickis“ anschaffen, möglichst Elektrobusse, sagt auf Anfrage Bad Hindelangs Tourismusdirektor Maximilian Hillmeier. Er sieht darin eine „neue Ära der Mobilität“ in Bad Hindelang: flexibler und nachhaltig.