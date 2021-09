Die Gemeinde zieht Konsequenzen, weil Autofahrer Verbote missachten. Diese Maßnahmen sollen die Durchfahrt durch den Tunnel in Bad Hindelang verhindern.

Von Thomas Niehörster

30.09.2021 | Stand: 06:00 Uhr

Das Problem des unberechtigten Befahrens von Straßen und Wegen ist in der Marktgemeinde Bad Hindelang seit Jahren bekannt. Jetzt war es erneut Thema im Gemeinderat. Die Beschwerden von Gästen und Anwohnern betreffen neben dem Reckenberger Weg in Vorderhindelang, den Schrotweg in Bad Oberdorf und besonders die verbotene Benutzung des Tunnels unter der B 308 an der Alpgasse.