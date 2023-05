Natur-Biken statt Skifahren? Wie alternative Winterangebote gelingen sollen

Bad Hindelang und das Tannheimer Tal arbeiten eng zusammen beim Tourismus. Wie sich die Sport- und Freizeitinfrastruktur im Grenzraum weiterentwickeln soll.

02.05.2023 | Stand: 11:52 Uhr

Die Studienlage ist eindeutig: Der Klimawandel wird sich auf die Zukunft der alpinen Tourismusregionen auswirken. So fiel im vergangenen Winter alpenweit nicht durchgängig Schnee. Unter diesem Aspekt haben die beiden Ferienregionen Bad Hindelang und Tannheimer Tal/Tirol in den Allgäuer Alpen ein gemeinsames Projekt gestartet. Es geht um die qualitative Weiterentwicklung der Sport- und Freizeitinfrastruktur im Grenzraum Bad Hindelang/Tannheimer Tal. Die Tourismusregionen arbeiten dabei eng zusammen, heißt es in einer Mitteilung von Bad Hindelang Tourismus.

