In Bad Hindelang haben Unbekannte einen drei Meter hohen Baum umgesägt. Wer macht denn sowas?

06.12.2022 | Stand: 12:21 Uhr

In Bad Hindelang im Oberallgäu haben Unbekannte in der letzten Novemberwoche im Bereich einer Baustelle in der Sebastian-Kneipp-Straße einen drei Meter hohen Ahorn und zwei Rosensträucher entfernt. Der Schaden liegt laut Polizei bei 800 Euro. Die Polizei Sonthofen bittet um Hinweise.

