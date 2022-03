Junger Autofahrer überholt am Jochpass im Überholverbot und schanzt den Hügel hinauf

Auf dem Jochpass in Bad Hindelang hat ein junger Autofahrer im Überholverbot überholt und einen Unfall gebaut.

"Es gibt Gründe für ein Überholverbot", leitet die Polizei diese Pressemitteilung ein: Auf dem Jochpass in Bad Hindelang hat ein 18-jähriger Autofahrer am Sonntagmittag einen Unfall gebaut. Der junge Mann war auf dem Jochpass talwärts unterwegs. Dabei überholte ein Auto im Bereich des Überholverbots und an einer laut Polizei unübersichtlichen Stelle. In diesem Moment kam jedoch Gegenverkehr.

Autofahrer kann Zusammenstoß am Jochpass bei Bad Hindelang verhindern

Der entgegenkommende 74-jährige Fahrer konnte durch Ausweichen und eine Vollbremsung einen Frontalzusammenstoß verhindern. Nachdem der junge Fahrer den Gegenverkehr bemerkt hatte, zog er wieder scharf nach rechts und fuhr dabei den Hang hinauf. Dieser wirkte wie eine Rampe, sodass das Auto sich drehte und auf der Fahrerseite auf der Straße zum Liegen kam.

Bei dem Unfall wurde der 18-Jährige verletzt, er verweigerte aber eine Mitnahme ins Krankenhaus. An seinem Auto entstand ein Totalschaden in Höhe von 5000 Euro. Bei dem Wagen konnten die Beamten vor Ort "nun sogar ohne sich bücken zu müssen" feststellen, dass beide Vorderreifen teilweise so weit abgefahren waren, dass kein Profil mehr erkennbar war.

