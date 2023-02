63-Jähriger stirbt bei Schneeschuhwanderung nahe Bad Hindelang

Tragischer Todesfall in den Bad Hindelanger Alpen: Nach einer Schneeschuhwanderung kehrt ein 63-jähriger Mann nicht mehr nach Hause zurück.

07.02.2023 | Stand: 14:00 Uhr

In den Allgäuer Alpen ist am Montagabend ein Schneeschuhwanderer gestorben. Wie die Polizei berichtet, meldete am Montag eine Angehörige einen 63-jährigen Mann als vermisst.

Er hatte sich offenbar am Vormittag auf den Weg zu einer Schneeschuhwanderung gemacht, von der er bis zum späten Nachmittag nicht zurückkehrte.

Bad Hindelang: Großeinsatz für die Alpine Einsatzgruppe und Bergwachten

Noch in den Nachmittags- und Abendstunden suchten etwa 80 ehrenamtliche Einsatzkräfte der Bergwacht und Mitglieder der Alpine Einsatzgruppe unter anderem die Bereiche Wertacher Hörnle, Spieser, Bildstöckle und Tiefenbacher Eck ab. Lesen Sie auch: Bergwacht warnt: "Winter in den Bergen ist nicht Sommer in Weiß"

Gegen 22.15 Uhr fanden schließlich Einsatzkräfte eine leblose Person im Bereich des Tiefenbacher Ecks. Trotz Reanimation konnte der Notarzt nur noch den Tod des 63-Jährigen feststellen. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen wird von einer inneren Ursache ausgegangen, die zum Tode führte, so die Polizei. Erst am vergangenen Wochenende war ein Wintersportler nahe Sonthofen ums Leben gekommen. Ein Skifahrer starb unter einer Lawine am Walmendingerhorn.

Das südliche Oberallgäu rund um Bad Hindelang ist bei Schneeschuhwanderern beliebt. Auf mehreren Internetportalen werden Routen nahe Spies, Wertacher Hörnle und Tiefenbacher Eck angepriesen. Rund vier bis sechs Stunden gehen einige Touren - von einer "traumhaften Schneeschuhrunde" ist zu lesen, aber auch von einem "kurzen, sehr steilen Stück", das bewältigt werden müsse. Der Schwierigkeitsgrad wird meist mit "mittelschwer" angegeben. Das Tiefenbacher Eck (rund 1500 Höhenmeter) liegt nördlich von Bad Hindelang und nordöstlich von Sonthofen.

