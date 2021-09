Bakterien belasten den Grüntensee im Oberallgäu. Badegäste werden über Schilder am Ufer informiert. Die Gefahr ist noch nicht gebannt.

03.09.2021 | Stand: 10:26 Uhr

Update, 3. September: Grüntensee: Wasser an zwei Badeplätzen weiterhin belastet

Der Grüntensee im Oberallgäu ist mit zu vielen Keimen belastet. Deshalb wird dort aktuell vom Baden „dringend abgeraten“, wie auf Schildern an den Badestellen zu lesen ist. Diese Hinweise finden sich jedoch nur am Wertacher Ufer des Grüntensees. Das Wasser des Grüntensees auf Oy-Mittelberger Seite ist in Ordnung. Das teilt das Landratsamt Oberallgäu mit. Auf der Wertacher Seite hingegen seien die Werte für die Bakterien Enterokokken und Escherichia coli nach wie vor erhöht.

Mittlerweile sind auch die Ergebnisse der letzten Badewasser-Untersuchung vom 30. August am Grüntensee beim Landratsamt eingegangen. So gebe es weiterhin Grenzwertüberschreitungen an den Badeplätzen am "Campingplatz International" und "Jugendzeltlager".

Die Beschilderungen zum Badeverbot an den genannten Badeplätzen bleiben damit weiter bestehen. Ursache für die Belastungen seien laut der Behörde die starken Niederschläge und der damit verbundene hohe Eintrag von Oberflächenwasser durch die Vorfluter im südlichen Bereich des Grüntensees.

Das Untersuchungsergebnis an der Badestelle Campingplatz/Kletterwald Haslach war ohne Beanstandung.

Weitere Probenahmen erfolgen am 6. September 2021, teilt das Landratsamt mit.

Kein Baden am Grüntensee: Zu viele Bakterien im Wasser nachgewiesen

„Am Freitag (20.8.) wurde ich informiert“, sagte Gertrud Knoll, Bürgermeisterin von Wertach. Das Gesundheitsamt habe ihr mitgeteilt, dass es bei den Untersuchungen bakteriologische Beanstandungen gegeben hatte. Innerhalb einer halben Stunde habe Knoll die Schilder an den Wertacher Badestellen am Grüntensee anbringen lassen.

Konkret geht es laut Brigitte Klöpf, Pressesprecherin des Landratsamts Oberallgäu, um „Grenzwertüberschreitungen von Escherichia coli und Enterokokken“. Die Zahl der Keime ist deutlich erhöht im Vergleich zu bisherigen Untersuchung in dieser Badesaison. Eine mögliche Ursache für die Verunreinigung könnte laut Klöpf Starkregen und fehlende Durchmischung des Gewässers sein.

Theo Haslach, Bürgermeister von Oy-Mittelberg, wusste von der Problematik zunächst noch nichts. „Ich bin überrascht“, sagte er im Gespräch mit unserer Redaktion. Er habe keine Informationen dazu vorliegen. Wie kann das sein? Pressesprecherin Klöpf liefert eine Antwort. Die Proben, bei denen es zu Beanstandungen kam, seien im Bereich des Campingplatzes auf Wertacher Gemeindegebiet genommen worden, weshalb der Sachverhalt mit Knoll besprochen worden sei. Eine weitere Kontrolle sei am Montag erfolgt, sowohl erneut an derselben Stelle in Wertach als auch im Bereich des Oy-Mittelberger Campingplatzes am Kletterwald.

Badeseen im Oberallgäu werden regelmäßig kontrolliert

Zurzeit sind laut Klöpf keine weiteren Seen im Oberallgäu von Verunreinigungen durch Bakterien betroffen. Die Badeseen im Oberallgäu werden nach Angaben des Landratsamts regelmäßig geprüft. In der Badesaison vom 15. Mai bis 15. September würden in der Regel ein- bis zweimal im Monat Proben zur Analyse entnommen. Die aktuellen Werte sind auf der Internetseite des Landratsamts veröffentlicht.

