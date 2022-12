Renitente Zuschauerin stört Bärbeletreiben am Sonntag in Sonthofen

Es wäre ein wirklich ruhiges Bärbeletreiben in Sonthofen gewesen. Eine aggressive Zuschauerin machte den Polizisten unnötige Arbeit.

05.12.2022 | Stand: 13:26 Uhr

Das Bärbeletreiben in Sonthofen ist am Sontag laut Polizeiangaben ruhig verlaufen. Aber: Es gab Schwierigkeiten mit einer 42-jährigen Zuschauerin, die sich aggressiv gegenüber den Ordnern verhielt. Auch bei den hinzugerufenen Polizeibeamten verhielt sie sich so.

Sie wurde von der Veranstaltung ausgeschlossen und erhielt von den Beamten einen Platzverweis. Nachdem sie mitteilte, gleich wieder zurückzukommen, drohten die Beamten ihr den Gewahrsam bis Veranstaltungsende an. Daraufhin entfernte sie sich.