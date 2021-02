Baggerfahrer nach tödlichem Unfall in Sonthofen vor Gericht

Bei einer tragischen Kollision zwischen einem Radlader und einem Auto sterben 2018 zwei Menschen. Im Prozess ging es jetzt darum, wer die Schuld trägt.

06.02.2021 | Stand: 05:30 Uhr

Manchmal sind es Bruchteile von Sekunden, die das Leben eines Menschen für immer verändern. Das musste ein 51-Jähriger erfahren, der im Oktober 2018 am Steuer eines Radladers mit einem Auto kollidierte. Beide Insassen des Wagens starben bei dem Unglück. Seitdem leiden der Oberallgäuer und seine Frau, die am Unfallort war, unter dem traumatischen Erlebnis. Jetzt stand der Mann – über zwei Jahre nach dem Unfall – wegen fahrlässiger Tötung vor dem Amtsgericht Sonthofen. Und die Verhandlung kreiste um eine Frage: Wer trägt die Schuld an dem schrecklichen Unglück? Nach einer fast dreistündigen Beweisaufnahme wurde das Verfahren gegen den 51-Jährigen eingestellt. Richter Johann Peter Schlosser und die Staatsanwältin waren sich einig, dass der Angeklagte nicht sorglos gehandelt hat – im Gegensatz zu dem beim Unfall getöteten Autofahrer: Der war viel zu schnell unterwegs und hatte über ein Promille Alkohol im Blut.