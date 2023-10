Bahnstrecke Sonthofen - Oberstdorf: Das Biberproblem war schon länger bekannt

Der hohe Wasserstand im Fischbach verhinderte aber eine sofortige Sanierung des Damms. Der Zugverkehr bleibt bis auf Weiteres ausgesetzt.

25.10.2023 | Stand: 10:11 Uhr

Das Problem mit den Biberbauten an der Bahnstrecke zwischen Sonthofen und Altstädten war schon länger bekannt. Wie das Landratsamt Oberallgäu mitteilt, waren bereits im Sommer diesen Jahres Mitarbeiter der Kreisbehörde und Vertreter der DB Netz an der Bahnlinie südlich von Sonthofen. "Damals lag ein geotechnisches Gutachten vor, dass aufgrund der Biberaktivitäten der Bahndamm saniert werden muss und hier ein Handlungsbedarf besteht", heißt es in der Pressemitteilung des Landratsamts. Wie berichtet, hatte der Biber auf einer Länge von über 150 Metern am Fischbach rund 25 Röhren und Höhlen in den Bahndamm gegraben.

Für eine Sanierung des Damms hatten daraufhin das Landratsamt und die Regierung von Schwaben Ende Juli eine "artenschutzrechtliche Ausnahmegenehmigung" erteilt. Allerdings kam im August starker Regen und der Fischbach hatte einen so hohen Wasserstand, dass die Arbeiten auf Oktober verschoben wurden. Mitte Oktober habe sich dann gerausgestellt, dass die Schäden durch den fleißigen Biber weitaus größer sind als im Sommer zu sehen war. "Es sind nicht nur die Dammschultern seitlich vom Gleis betroffen, sondern die Röhren reichen weit hinein. Und mindestens an einer Stelle ist der Bahndamm komplett unterhöhlt", sagt Pressesprecheri Anja Neuhauser.

Biber: Strecke mindestens bis Ende Oktober gesperrt

Weil die Standsicherheit nicht mehr gewährleisten war, musste die Strecke für den Zugverkehr gesperrt werden, erklärt eine Bahnsprecherin. Dies müsse auch bis zum Ende der Dammsanierung so bleiben. Und wie lange dauert das? Sobald der Bericht des Bodengutachters, der die Schäden genau überprüfe, vorliegt, "starten wir mit Hochdruck mit der Sanierung". Aktuell geht die Sprecherin von einer Dauer mindestens bis Ende Oktober aus. Bis dahin werden im Schienenersatzverkehr Busse und Taxis eingesetzt.