Balanceakte eines Artisten: Italienischer Orgelvirtuose spielt Raritäten in Immenstadt

Der Organist Olimpio Medori aus Florenz gestaltet ein Konzert in Immenstadt. Zusammen mit dem Flötisten Ubaldo Rosso stellt er dabei auch unbekannte Werke vor.

10.09.2022 | Stand: 17:00 Uhr

Orgel und Flöte erklingen am Sonntag in der Immenstädter Pfarrkirche St. Nikolaus im Rahmen des Bayerischen Orgelsommers. Interpreten sind Olimpio Medori an der Orgel und Ubaldo Rosso (Flöte). Neben Werken von Vivaldi, Johann Sebastian Bach, César Franck und Gabriel Fauré stehen auch Stücke von zwei eher unbekannten Künstlern auf dem Programm: „Monodie“ von René Bernier und „Trois Mouvements“ von Jehan Alain. Mit dem Organisten Olimpio Medori sprach Veronika Krull.

Nach welchen Gesichtspunkten haben Sie das Programm zusammengestellt?

Olimpio Medori: Ubaldo Rosso, der Flötist, und ich haben gemeinsam beschlossen, das Programm mit Musik von Antonio Vivaldi und Johann Sebastian Bach zu beginnen, zwei der wichtigsten Komponisten des Barock, die beim Publikum beliebt sind. Angesichts der Besonderheiten der wunderschönen Orgel der Pfarrkirche St. Nikolaus haben wir dann einige Stücke aus der Zeit der französischen Romantik ausgewählt, beginnend mit dem Stammvater César Franck, dessen 200. Geburtstag in diesem Jahr gefeiert wird. Der erste Choral für Orgel ist sicherlich eines seiner repräsentativsten Werke, während das Stück mit der Flöte eine Transkription einer Originalkomposition für Bass, gemischten Chor und Orgel ist. Faurés Stück ist auch eine Transkription einer Originalkomposition für Klavier.

Neben Werken von Vivaldi und Bach spielen Sie auch ein Stück von René Bernier. Können Sie uns den Komponisten und sein Werk kurz vorstellen?

Medori: René Bernier ist ein belgischer Komponist, geboren 1905 in Saint-Gilles-lez-Bruxelles und gestorben 1984 in Brüssel. Er studierte am Brüsseler Konservatorium bei Paul Gilson. Er begann im Alter von 15 Jahren zu komponieren und gründete dann 1925 zusammen mit sieben anderen Schülern von Gilson die „Groupe des Synthétistes“ mit dem Ziel, klassische Formen mit modernen Techniken zu kombinieren. Er war Professor an den Konservatorien von Lüttich und Mons und an der Musikakademie in Brüssel, dann nach dem Krieg Inspektor für musikalische Bildung für das französischsprachige Belgien. Bernier gehört zu den Impressionisten. 1963 wurde er zum Mitglied der Belgischen Königlichen Akademie ernannt. „Monodie“ ist ein Stück für Flöte solo, das zur Gruppe seiner 1941 entstandenen Kammermusikkompositionen gehört.

Auch der französische Organist oder Komponist Jehan Alain ist hierzulande eher unbekannt. Was für eine Musik hat er geschrieben?

Medori: Jehan Alain war ein französischer Organist und Komponist der ersten Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts. Er sagte humorvoll von sich: „Ich bin weder Pianist noch Organist, ein bisschen Akrobat, eine Art aufrichtiger Scharlatan.“ In seinem Lebenswerk gibt es nicht nur Orgelmusik. Alain schrieb Vokalmusik, darunter einige Messen, einige Orchestertänze, Kammermusik für Blasinstrumente, Klavierstücke. Alles in kurzer Zeit – er war erst 29 Jahre alt, als er zu Beginn des Krieges 1940 getötet wurde. Diese „Trois Mouvements“, wunderbar ausbalanciert für Flöte und Klavier, gehören zu den von Alain geschriebenen Klavierstücken; sie klingen ein bisschen wie die pastoralen Werke, die sich die Impressionisten ausgedacht haben, wie Debussy in seinem „Prélude à l’après-midi d’un faune“. Jehan Alain war der Bruder der Organistin Marie Claire, die bis 2013 lebte, eine der größten Bach-Interpretinnen, die die Musik ihres Bruders überarbeitet hat. Sie bearbeitete dieses Werk für Flöte und Orgel aus der Originalkomposition für Flöte und Klavier im Jahr 1975.

Sie konzertieren gemeinsam mit dem Flötisten Ubaldo Rosso. Haben Sie mit ihm schon öfter zusammengearbeitet?

Medori: Nein, ich habe Ubaldo anlässlich eines Konzerts mit der Cembalistin Mara Fanelli, mit der ich verheiratet bin, getroffen. Wir haben uns gesagt, dass wir bei der ersten Gelegenheit gerne zusammen spielen würden, und hier sind wir zum ersten Mal in Immenstadt.

Das Konzert mit Olimpio Medori und Ubaldo Rossi findet am Sonntag, 11. September, um 19.30 Uhr in Immenstadt in der Pfarrkirche St. Nikolaus statt. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.

Zur Person: Olimpio Medori studierte Orgel und Orgelkomposition am Konservatorium für Musik „Francesco Morlacchi“ in Perugia sowie Orgel am Musikkonservatorium „Girolamo Frescobaldi“ in Ferrara. Er tritt weltweit auf und baut außerdem Clavichorde, Cembali, Spinette und Trageorgeln. Er ist Leiter des Chores „Domenico Zipoli“, Mitglied der Diözesankommission für die Orgeln von Prato und emeritierter Organist der Kirche San Filippo Neri in Florenz.

