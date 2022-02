19-Jähriger mit über 0,5 Promille baut Unfall in Balderschwang

Ein 19-Jähriger hat am Freitagabend in Balderschwang unter Alkoholeinfluss einen Unfall gebaut. Er wurde dabei leicht verletzt.

19.02.2022 | Stand: 12:44 Uhr

Am Freitagabend hat ein 19-Jähriger bei Balderschwang im Oberallgäu einen Unfall gebaut. Wie die Polizei berichtet, hatte er dabei über 0,5 Promille. Der 19-Jährige fuhr von Hittisau kommend in Richtung Obermaiselstein. Dabei überfuhr er in Balderschwang eine Verkehrsinsel. Infolgedessen überschlug sich sein Auto.

Während sein Beifahrer angab, unverletzt zu sein, hatte sich der Fahrer leicht verletzt. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten Alkoholgeruch beim Fahrer fest. Ein vor Ort durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von über 0,5 Promille. Der junge Mann musste sich anschließend einer Blutentnahme unterziehen und hat mit einem längeren Entzug der Fahrerlaubnis zu rechnen.

