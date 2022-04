Barocke Passion stellt in Oberstdorf wichtige Fragen: „Was ist Wahrheit?“

Ein barockes Werk von Christoph Demantius offenbart in Oberstdorf denkwürdige Besonderheiten. Allgäuer Musiker holen diese Johannespassion kreativ ins Heute.

14.04.2022 | Stand: 11:30 Uhr

Verleih uns Frieden – mit dieser Bitte war heuer die musikalische Passionsandacht in der gut besuchten Oberstdorfer Pfarrkirche St. Johannes Baptist überschrieben.

Ihren Kern bilden seit 22 Jahren der Oberstdorfer Tenor Stefan Heidweiler und der früher in Füssen, inzwischen in Innsbruck wirkende Kirchenmusiker Albert Frey, diesmal nicht als Altus, sondern als Bass. Dazu kamen Verena Bertele und Martina Noichl (Sopran), Heike Glinka (Alt) und Michael Dreher (Tenor). Vier Werke aus unterschiedlichen Epochen fügten sich mit den Worten von Pfarrer Maurus Mayer zu einer ergreifenden Einstimmung in die Karwoche.

Eine Keimzelle für Bachs Werk

Im Zentrum stand die Johannespassion von Christoph Demantius. 1681 schrieb der sächsische Komponist und Dichter dieses anspruchsvolle Werk. Es gleicht einer Keimzelle, die bereits alles in sich trägt, was später Johann Sebastian Bach zur Vollendung führte. Dass sie vor zehn Jahren schon einmal zu hören war, dürfte niemand gestört haben. Sie ist es wert.

Die sechs Stimmen werden einerseits in polyphoner Meisterschaft kunstvoll verflochten, andererseits gebündelt. So werden die Worte Jesu von den drei tiefen Stimmen übernommen, die von Pilatus im Kontrast von den hohen. Dass dessen denkwürdiger Satz „Was ist Wahrheit?“ hier kompositorisch solches Gewicht bekommt, ist nur eine von vielen Besonderheiten dieses bemerkenswerten Stückes. In vollendeter Balance erklang dieses reich gegliederte A-cappella-Werk.

Ensemble in Oberstdorf überrascht mit reizenden Ideen

Mit zum Hinhören reizenden Ideen weiß das Ensemble zu überraschen, etwa den solistisch gesungenen zwei andächtigen Chorälen (Heidweiler und Bertele). Alte Musik, kreativ und kompetent ins Heute geholt. Auch dass die Vokalisten zunächst mit der Orgel von der Empore sangen, und dann, ab der Passion, nach vorne kamen, war eine gute Steigerung, brachte Leben und Raumklang ins Programm.

Begonnen hatte das Konzert mit der Friedensbitte „Da Pacem Domine“ von Arvo Pärt. Von der Orgel begleitet, tröpfelten wie feine Glocken-Anschläge die typischen Cluster dieses Zeitgenossen. Ein toller, zum Lauschen anregender Einstieg.

Eine anspruchsvolle Aufgabe

Albert Frey hatte die anspruchsvolle Aufgabe, mit einer Orgel-Improvisation überzuleiten zu Johann Sebastian Bachs Choralvorspiel „Erbarme dich, Herr“. Wie er nach Pärt die Orgel zunächst ebenfalls, über einem durchgehaltenen Ton, zart „tröpfeln“ ließ, dann aber immer mehr Farbe und Wirkung entfaltete, allein diese spontan-geniale Schöpfung wäre schon den Besuch dieses Konzerts wert gewesen.

Anschließend erklang Bachs Choralvorspiel, allerdings mit dem Unterschied, dass der Cantus firmus des Chorals, inmitten kunstvoller Umspielungen, hier nicht von der Orgel, sondern einstimmig vom Vokalensemble vorgetragen wurde, was die Eindringlichkeit dieser Musik ungemein erhöht.

Das Finale, nach der Demantius-Passion, gehörte Josef Gabriel Rheinberger (1839 bis 1901) und seinem „Abendlied“. Die wohl bekannteste Komposition dieser Andacht, ergreifend interpretiert. Mehr als in dieser Andacht kann sakrale Musik nicht leisten.

