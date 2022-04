"Bauer sucht Frau": Oberallgäuer Bio-Landwirt Martin sucht die große Liebe

Gemeinsam lachen, die Allgäuer Natur genießen und den Hof führen: Bio-Bauer Martin aus dem Oberallgäu sucht bei "Bauer sucht Frau" die große Liebe.

19.04.2022 | Stand: 14:04 Uhr

Martin aus dem Oberallgäu möchte sich wieder verlieben: Bei der RTL-Sendung "Bauer sucht Frau" möchte der 56-Jährige eine passende Frau finden. Seit drei Jahren ist er Single und möchte seine neue Partnerin von der Allgäuer Natur und der Landwirtschaft überzeugen.

Auch seine Hobbys würde er gern mit einer neuen Partnerin teilen: "Einfach gemeinsame Dinge erleben, Ausflüge machen, die Arbeit hinter sich lassen, dass Miteinander, das vermisse ich am meisten." Seit seiner Kindheit fährt Martin leidenschaftlich gern Ski. Und er hegt eine Leidenschaft fürs Motorrradfahren. Außerdem spielt er Flügelhorn in einer Musikkapelle. Und der Oberallgäuer hat noch mehr Talente: Bevor er in die Landwirtschaft eingestiegen ist, war Martin Masseur.

Bauer Martin hat Hof auf Bio umgestellt

Wie RTL berichtet, hat der Oberallgäuer den Hof auf über 1.000 Meter von seinem Vater übernommen. Vor 22 Jahren habe der Landwirt seinen Hof auf Bio umgestellt. "Ich wollte einfach mehr mit der Natur im Einklang leben und sehen, wie alles wächst, ob Tier, ob Pflanze, ohne Chemie. Mein Hof ist für mich Heimat, ich bin hier aufgewachsen und will alles weiter optimieren."

Das wünscht sich Kandidat Martin von seiner Traumfrau

Wie soll Martins Traumfrau sein? Sie sollte aufgeschlossen und aktiv sein. Mit Humor könnte sie den Landwirt am meisten beeindrucken, berichtet RTL. Martin bezeichnet sich außerdem als Familienmensch. Seine beiden Kinder leben mit ihm auf dem Hof, ebenso seine Mutter und sein Bruder.

Steckbrief: Das ist Kandidat Martin aus dem Allgäu

Alter: 56

Größe: 1,72 Meter

Sternzeichen: Schütze

Region: Oberallgäu, Bayern

Betrieb: Bio-Heumilchbetrieb

67ha Grünland, 24ha Naturschutzflächen

18 Milchkühe, 15 Nachzucht, 10 Ochsen, 1 Stier

Bauer im Haupterwerb, Biobauer / Heumilchbauer

Umfeld: Wohnt im Hotel auf dem Hof in eigener Wohnung. Tochter, Sohn, Mutter und Bruder wohnen im Bauernhaus nebenan.

Der Allgäuer Bio-Bauer Martin ist in der 18. Staffel von "Bauer sucht Frau" der einzige Kandidat aus Bayern. Die 18 neuen Bauern der Staffel von 2022 wurden am Ostermontag von RTL vorgestellt.

Einen Allgäuer Kandidat bei "Bauer sucht Frau" gab es zuletzt 2017. Damals nahm der Unterallgäuer Bio-Bauer Anton bei der RTL-Sendung teil.

