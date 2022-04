"Nicht so einfach, neue Frauen kennen zu lernen": Darum macht Biobauer Martin bei "Bauer sucht Frau" mit

Biobauer Martin aus dem Oberallgäu ist bei der 18. Staffel von "Bauer sucht Frau" dabei. Warum er sich dazu entschieden hat und wie seine Partnerin sein soll.

Biobauer Martin aus dem Oberallgäu will sich wieder verlieben. Der 56-Jährige ist einer der Kandidaten bei der RTL-Sendung „Bauer sucht Frau“. Seit drei Jahren ist er Single und sucht jetzt wieder nach einer passenden Partnerin. Wie stellt er sich seine Traumfrau vor?

Sie solle offenherzig und lustig sein, sagt der Bergbauer. Seine Partnerin könne zwar auf dem Hof mithelfen, müsse das aber nicht. „Ich brauche keine billige Arbeitskraft.“ Es sei ihm wichtig, die Entscheidung ihr zu überlassen. Gerne würde er mit einer Frau seine Hobbys teilen. Er wolle einfach gemeinsame Dinge erleben, Ausflüge machen und die Arbeit hinter sich lassen. „Das Miteinander, das vermisse ich am meisten.“ Seit seiner Kindheit fährt der Oberallgäuer Ski. Er hegt eine Leidenschaft fürs Motorradfahren und er spielt Flügelhorn in einer Musikkapelle. Bevor er den Hof auf über 1000 Metern Höhe von seinem Vater übernommen hat, war er Masseur.

Vor drei Jahren ging seine Beziehung in die Brüche. „Wir haben uns auseinander gelebt und wahrscheinlich zu wenig miteinander gesprochen“, sagt er. Die beiden hätten sich aber im Guten getrennt. „Es ist nicht so einfach, neue Frauen kennen zu lernen.“ Zudem seien aufgrund der Corona-Pandemie Veranstaltungen wie die Schlagerparty oder die Ü30-Party ausgefallen. „Beim Hoigarta mit einem Freund sind wir auf die Sendung gekommen“, erzählt der Bergbauer. Der Freund habe ihn dann angemeldet.

Biobauer Martin aus dem Oberallgäu erhielt bereits zwei Absagen von RTL

Das sei nun 2,5 Jahre her gewesen. Zuerst habe es nicht geklappt und der 56-Jährige erhielt zwei Mal eine Absage von der Produktionsfirma. Nach Angaben von „Bauer sucht Frau“-Sprecherin Maren Mossig, werde bei jeder Staffel versucht eine „bunte Mischung“ an Landwirten zusammenzustellen. So sollen Kandidaten verschiedenen Alters und aus ganz Deutschland dabei sein. Auch die Betriebe sollen sich voneinander unterscheiden.

Jetzt hat der 56-Jährige es unter die insgesamt 17 Kandidaten von „Bauer sucht Frau“ geschafft. Wie haben Freunde und Familie auf die Nachricht reagiert? „Die Kinder haben das cool gefunden“, sagt der Bergbauer. Der 56-Jährige hat einen Sohn (18) und eine Tochter (20). Der Junior ist auf dem Hof angestellt. Auch die anderen Familienmitglieder packen mit an, wenn es nötig ist. Auf dem Anwesen wohnen seine Kinder und seine Mutter. Sein Bruder, der ebenfalls beim Melken hilft, lebe nur wenige hundert Meter entfernt.

Vor 22 Jahren habe der Landwirt seinen Hof auf Bio umgestellt. Er habe mehr mit der Natur im Einklang leben wollen. „Mein Hof ist für mich Heimat, ich bin hier aufgewachsen und will alles weiter optimieren.“ Das Hotel neben dem Bauernhof gehöre ebenso ihm, sei aber verpachtet.

"Bauer sucht Frau" auf RTL: Interessierte Frauen können sich jetzt bewerben

Interessierte Frauen können sich die Vorstellungsvideos der verschiedenen Kandidaten online ansehen und sich dann bewerben. Im Juli sollen dann die Dreharbeiten stattfinden. Die Sendetermine stehen nach Angaben von Mossig noch nicht fest, sind aber für Herbst geplant. Doch nicht alle 17 Kandidaten werden auch in der Sendung ausgestrahlt. „Dafür gibt es unzählige Gründe“, sagt Mossig. So komme es unter anderem immer mal wieder vor, dass Kandidaten abspringen, weil sie sich vorher schon verlieben oder weil „sich einfach nicht die richtigen Frauen bewerben“.

Biobauer Martin denkt bereits darüber nach, wie er seinen Hof und seine Region bei den Dreharbeiten am besten darstellen könne. Den Bewerbungen der Frauen sieht er gelassen entgegen. „Wenn das mit RTL nicht klappt, dann bin ich danach zumindest bekannt wie ein bunter Hund“, sagt der Landwirt und lacht.

Das Vorstellungsvideo von Bauer Martin ist online unter www.rtl.de zu sehen.

Steckbrief von „Bauer sucht Frau“-Kandidat Martin aus dem Oberallgäu:

Alter: 56 Jahre

Größe: 1,72 Meter

Sternzeichen: Schütze

Betrieb: Bio-Heumilchbetrieb

Fläche: 67 Hektar Grünland, 24 Hektar Naturschutzflächen

Tiere: 18 Milchkühe, 15 Nachzucht, 10 Ochsen, 1 Stier

Beruf: Bauer im Haupterwerb, Biobauer / Heumilchbauer

Umfeld: Der Landwirt wohnt zurzeit mit seinem Sohn in einer Wohnung im Hotel neben dem Hof. Tochter und Mutter wohnen im Bauernhaus nebenan, das saniert werden soll. Der Bruder lebt wenige hundert Meter entfernt.

