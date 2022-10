"Was ich nicht brauchen kann, ist zickig": Allgäuer Martin bei "Bauer sucht Frau"

Bio-Bauer Martin aus dem Oberallgäu sucht bei "Bauer sucht Frau" die große Liebe. Im Gespräch mit seinen Auserwählten wird es schnell persönlich.

10.10.2022 | Stand: 22:30 Uhr

Es ist wieder so weit: "Bauer sucht Frau" geht in die 18. Runde - und dieses Mal sucht auch ein Allgäuer nach der großen Liebe. Wie läuft es für Landwirt Martin aus dem Oberallgäu in der ersten Folge? Springt womöglich schon beim Scheunenfest der Funke über?

"Bauer sucht Frau"-Moderatorin Inka Bause schwärmt vom Allgäu

Der 56-jährige Martin aus dem Oberallgäu wird bereits im Intro in Tracht und auf einem Motorrad gezeigt, bei der Vorstellung der einzelnen Landwirte wird zunächst eine sonnige Aufnahme vom Grünten gezeigt: "Bei dem Panorama muss man ja Geld mitbringen, um hier sein zu dürfen", schwärmt Moderatorin Inka Bause. "Mir reichen die Briefe", sagt Bauer Martin - denn hinter den Zeilen könnte sich ja die Traumfrau verbergen. "Ich erhoffe mir von den Briefen, dass sich da eine Frau verbirgt, die ich auf das Scheunenfest und dann zu mir auf den Hof einladen kann." Lesen will er die Briefe vor malerischer Allgäuer Kulisse: "Ich hab' einen schönen Platz mit einer Hütte, da gehen wir jetzt hin", schlägt der Landwirt vor.

Allgäuer Bauer Martin versorgt auf seinem Hof 44 Tiere

"Mir isch wichtig als Landwirt, dass ich draußen in der Natur arbeiten kann", erzählt Martin, "die Vielfalt, die Arbeit mit den Tieren, alles drumherum." Die Tiere - das ist natürlich typisches Allgäuer Braunvieh. 18 Milchkühe, 15 Kälber, zehn Ochsen und einen Stier hat der Landwirt laut RTL.

"Hach, ist das schön - das ist wahrscheinlich der schönste Briefübergabeplatz in 18 Jahren 'Bauer sucht Frau'", bestätigt Inka Bause, was wir schon lange wissen: Im Allgäu ist es eben am schönsten. "Ich würde dir die Briefe am liebsten gar nicht geben, dann kann ich länger hierbleiben." "Ah, kannsch trotzdem hierbleiben." Martin sieht das pragmatisch.

Dann sichtet er Briefe und Fotos - "joa, schaut guat aus" - und stellt erst einmal klar: "Sie kann Tattoos haben, Piercings haben, gefärbte Haar' haben - macht mir nichts aus. Was ich nicht brauchen kann, ist zickig." Sehr gute Einstellung, lobt Inka Bause. Am Ende sind auch zwei dabei, die nicht zickig wirken, und die Vorfreude steigt.

Martin radelt gerne, fährt gerne Motorrad und wandert gerne - so stellt Inka Bause ihn beim Scheunenfest vor. Martins Plan für die Hofwoche? "Eine Sonnenuntergangsfahrt machen mit der Bergbahn, das Panorama genießen - schau mer mal!" In den Genuss dieser Fahrt könnten Beatrice oder Carola kommen, sie sind Martins Auserwählte. Beide sind wie Martin in Tracht erschienen.

"Bauer sucht Frau" im Allgäu: Das sind Martins potentielle Traumfrauen

Beatrice ist Sachbearbeiterin, mit der Landwirtschaft kennt sie sich "eigentlich nicht" aus. "Aber ich glaube, es würde mir gut gefallen." Und was hat Carola an Martin gefallen? Zunächst mal "das Alpenpanorama". Dann schiebt sie schnell hinterher, dass er auch eine sympathische Ausstrahlung hat. Auch Martins liebevoller Umgang mit den Kälbern habe sie beeindruckt.

Beatrice findet hingegen, die Blicke zwischen ihr und Martin, "die haben Bedeutung gehabt". Hat Martin vielleicht sogar einmal gezwinkert? "Das ist für mich ein Zeichen, dass er mich haben will", sagt Beatrice selbstbewusst in die Kamera.

Carola, die schon dreimal verheiratet war, ist vor allem von der Lederhose begeistert: "So stell ich mir einen echten Bayern vor."

Im Gespräch zu dritt geht Beatrice auf Konfrontation und spricht Martin auf seine Ausbildung als Masseur an. Ja, das habe er mal beruflich gemacht, in seinem Hotel, das jetzt verpachtet sei, erzählt der Allgäuer. "Aber privat gibst du schon noch Massagen?", will Beatrice wissen. "Selbstverständlich. Diese Hände können zärtlich sein", verspricht der Bio-Bauer.

Beim Gespräch zwischen Martin, Beatrice (links) und Carola wird es schnell persönlich. Bild: RTL, Stefan Gregorowius

Von Massage zum Melken: Ob das denn maschinell oder von Hand sei, fragt Beatrice. "Maschinell", sagt Martin. "Ja, da freue ich mich drauf", sagt Beatrice. Carolas Redezeit ist anfangs etwas beschränkt.

Dann aber will sie wissen, ob Martin denn gerne tanzt? "Es hat Zeiten gegeben, da habe ich mehr getanzt, aber in letzter Zeit eher weniger." Aber er tät's schon noch hinbringen, schätzt Martin und verspricht, abends noch mit beiden Frauen zu tanzen - "schau mer, ob a gute Musik da isch".

"Ich war immer treu": Oberallgäuer Martin in der ersten Folge "Bauer sucht Frau"

Bevor getanzt wird, will Beatrice aber noch von dem Bio-Bauern wissen, ob er denn viele Freundinnen gehabt habe? "Nein, es hat sich in Grenzen gehalten". "Anständiger Bursche", findet Beatrice. Martins letzte Beziehung hielt 18 Jahre. Und er war immer treu, betont Martin. Das kommt gut an.

Doch wer kommt bei Martin gut an? Wer tritt die Reise ins Oberallgäu an? Das bleibt nach der ersten Folge offen.

Alle Folgen von "Bauer sucht Frau" gibt es immer vorab auf www.tvnow.de.