Baufirma Geiger fördert begabte Schüler in Oberstdorf

Wilhelm-Geiger-Förderpreis soll Anerkennung und Motivation für hervorragende schulische Leistungen sein – und den Einstieg in den Beruf erleichtern.

27.07.2022 | Stand: 11:39 Uhr

Der Wilhelm-Geiger-Förderpreis hat bei Geiger eine lange Tradition und wird von dem Oberstdorfer Familienunternehmen jedes Jahr an die besten Absolventen des Gertrud-von-le-Fort-Gymnasiums und der Mittelschule Oberstdorf verliehen.

Pius Geiger, geschäftsführender Gesellschafter der Geiger Gruppe, zollte den Leistungen der Schülerinnen und Schülern großen Respekt und gratulierte ihnen zu ihrem besonderen schulischen Erfolg: „Vieles war in diesem Schuljahr erneut mit großen Anstrengungen und Unsicherheiten verbunden. Ihr habt euch dennoch nicht davon irritieren lassen und bewiesen, dass man auch unter schwierigsten Bedingungen Herausforderungen annehmen und erfolgreich meistern kann“, lobte er die Schülerinnen und Schüler bei der Preisverleihung in der Hauptverwaltung der Geiger Unternehmensgruppe. Für diese lohnt sich ihr hervorragender Abschluss gleich in doppelter Hinsicht: Zum einen haben die Absolventen damit sehr gute Perspektiven für einen erfolgreichen Start ins Studenten- oder Berufsleben, zum anderen erhalten sie von Geiger eine besondere Auszeichnung.

Diese ist mit Geld- und Ehrenpreisen verbunden und bietet den Absolventen laut einer Pressemitteilung zudem die Möglichkeit, ein Praktikum oder einen Ausbildungsplatz zu erhalten.

„Mit dieser Auszeichnung möchten wir den erfolgreichen Schülern nicht nur unsere Anerkennung für ihre hervorragenden schulischen Leistungen ausdrücken, sondern auch anspornen, motiviert an zukünftige, neue Aufgaben heranzugehen“, sagte Geiger. Feierlich überreichte er im Beisein von Lehrern und Eltern die Preise an Felix Neumüller (Oberstdorf), Hendrik Ondrouschek (Sonthofen) und Alena Kohl (Hirschegg) vom Gymnasium.

Ebenso freuten sich bei der Veranstaltung Sophie Eberle (Fischen), Selina Schuster (Langenwang) und Jennifer Siebert (Fischen) über die Auszeichnung für die mittleren Schulabschlüsse – sowie Amandeep Singh (Oberstdorf), Fatih Dogan Atis (Oberstdorf) und Lukas Kling (Fischen-Oberthalhofen) über die qualifizierten Abschlüsse. (mig)

