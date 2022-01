Baugebiet für 60 Wohnungen in Sonthofen geplant - Darum braucht es einen neuen Entwurf

Ein Plan für ein Baugebiet mit bis zu 60 Wohnungen in Sonthofen soll im Januar wieder im Sonthofer Bauausschuss landen. Warum es zu erneuten Verzögerungen kam.

Diverse Male stand das Thema schon auf der Tagesordnung im Sonthofer Bauausschuss: der Bebauungsplan „ehemaliger Jörghof“. Wie berichtet, sind Wohnbauflächen auf 1,2 Hektar und ein Gewerbegebiet auf einem Hektar an der B19 vorgesehen. Im jetzt überplanten Gebiet könnten bis zu 60 Wohnungen entstehen.

Seit Jahren tüftelt die Verwaltung an dem Vorhaben – nun könnte es Licht am Ende des Tunnels geben: In der nächsten Sitzung des Gremiums am Donnerstag, 20. Januar, soll ein neuer Entwurf gebilligt werden. Das kündigte Fritz Weidlich von der Verwaltung auf Anfrage unserer Redaktion an. Der Plan könnte dann im Februar und März öffentlich ausgelegt werden, wenn es keine weiteren unerwarteten Hürden gibt.

Neues Baugebiet in Sonthofen: Gestaltungsbeirat hatte den Entwurf scharf kritisiert

Im Sommer war das Verfahren zum wiederholten Mal ins Stocken geraten, da der Gestaltungsbeirat diverse Anregungen vorgebracht hatte. Das Gremium berät die Sonthofer Verwaltung bei Bauvorhaben und hatte das gesamte Konzept für das überplante Gebiet infrage gestellt. Die Rede war von einem „harmlosen Allerweltsentwurf“, der eine „räumliche Idee, eine Anmutung oder Atmosphäre“ vermissen lasse.

In der Zwischenzeit hatte die Verwaltung den Entwurf bereits überarbeitet, bislang konnten aber vor allem Maßnahmen für den Lärmschutz noch nicht festgelegt werden. Dazu war laut Weidlich noch eine Abstimmung mit dem Staatlichen Bauamt Kempten wegen der B19 notwendig. Auch, was die Erschließungsplanung betrifft, seien noch Gespräche erforderlich gewesen.

Bis zur nächsten Sitzung des Bauausschusses am 20. Januar könnten nun Ergebnisse vorliegen.

