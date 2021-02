Wer Grund in Burgberg besitzt und als Bauland ausweisen will, steigert den Verkaufswert. Ein Teil des Gewinns soll in die gemeindliche Infrastruktur fließen.

Bauland ist ein knappes Gut in den Kommunen. Und wenn ein Baugebiet ausgewiesen wird, machen einige wenige den Reibach: die Grundstückseigentümer. Bereits 2016 beschloss der Burgberger Gemeinderat deshalb: „Grundsätzlich muss eine Fläche von einem Baugebiet für die sozialgerechte Bodennutzung zur Verfügung gestellt werden.“ Jetzt bestätigte der neue Gemeinderat, auf diesem Weg weitergehen zu wollen.