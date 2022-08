Wer Grund in Burgberg besitzt und als Bauland ausweisen will, steigert den Verkaufswert. Ein Teil des Gewinns soll in die gemeindliche Infrastruktur fließen.

30.08.2022 | Stand: 10:30 Uhr

Bauland ist ein knappes Gut in den Kommunen. Und wenn ein Baugebiet ausgewiesen wird, machen einige wenige den Reibach: die Grundstückseigentümer. Bereits 2016 beschloss der Burgberger Gemeinderat deshalb: „Grundsätzlich muss eine Fläche von einem Baugebiet für die sozialgerechte Bodennutzung zur Verfügung gestellt werden.“ Jetzt bestätigte der neue Gemeinderat, auf diesem Weg weitergehen zu wollen.

