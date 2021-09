1,2 Hektar Wohnbauflächen in Sonthofen: Bebauungsplan "ehemaliger Jörghof" macht Fortschritte

Der Bebauungsplan „ehemaliger Jörghof“ in Sonthofen wurde von Experten kritisiert. Nun soll der Entwurf überarbeitet werden. Warum das Verfahren aufwendig ist.

Keine positiven Signale gab es vor der Sommerpause zum geplanten Bebauungsplan „ehemaliger Jörghof“ in Sonthofen: Der Gestaltungsbeirat, in dem Experten Empfehlungen zu Bauvorhaben in der Stadt abgeben, übte deutliche Kritik am aktuellen Entwurf (wir berichteten). Doch nun scheint es langsam Licht am Ende des Tunnels zu geben: Nachdem nochmals ein Gespräch mit dem Gestaltungsbeirat stattfand, gab der Bauausschuss einstimmig grünes Licht, dass auf Basis des jetzigen Konzepts weitergeplant werden soll. Fritz Weidlich von der Verwaltung erklärt auf Nachfrage unserer Redaktion: Wenn alles rund laufe ohne unvorhergesehene Hürden, könnte der Bebauungsplan Anfang 2022 abgeschlossen sein.