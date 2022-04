Baumit expandiert: Das plant der Baustoffhersteller aus Bad Hindelang

Der Baustoffhersteller Baumit mit Sitz in Bad Hindelang akquiriert Sakret und Diessner. Mit dem Schritt will das Unternehmen sein Produktsortiment erweitern.

11.04.2022 | Stand: 08:51 Uhr

Baumit akquiriert weitere Unternehmen: die Sakret Trockenbaustoffe Dr. Arnold Schäfer GmbH sowie deren Tochterunternehmen, den Farbenhersteller Diessner in Berlin. Das teilt das Unternehmen mit. Die Baumit GmbH mit Sitz in Bad Hindelang ist die deutsche Ländergesellschaft der international tätigen Baumit Gruppe mit Sitz in Wopfing, Österreich.

Unbegrenzt alle Artikel lesen

1 Monat für nur 0,99 € testen

Monatlich kündbar Jetzt testen Anmelden

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.