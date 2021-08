Bausperre gegen "Ausverkauf der Heimat" im Kleinwalsertal

Gemeinde will verhindern, dass aus Hotels Eigentumswohnungen werden und Rollladensiedlungen entstehen. Sie folgt damit dem Vorbild anderer Tourismusorte.

01.08.2021 | Stand: 05:30 Uhr

Rollladensiedlungen, leerstehende Hotels und nicht mehr genutzte Gästebetten – Diese Situation findet man bereits in österreichischen Tourismusgemeinden. Das „Schreckgespenst“, das auch im Kleinwalsertal umgeht, heißt Investorenmodell. Auf diese Weise werden beispielsweise Hotels in einzelne Wohnappartements aufgeteilt, an Interessenten aus ganz Europa verkauft, die dann die Zimmer oder Wohnungen wieder einem Hotelbetrieb zur Verfügung stellen. Die Sorge: Oft ist die Halbwertszeit von solchen Modellen begrenzt, die Wohnungen werden nur noch als private Ferienwohnungen genutzt und andere stehen das ganze Jahr über leer, weil sie für die Eigentümer nur eine Geldanlage sind.

Die Gemeinde Lech am Arlberg hat gehandelt und eine Bausperre für solche Investorenprojekte erlassen. Und das Kleinwalsertal, ebenfalls eine der übernachtungsstärksten Urlaubsregionen in Österreich, zieht jetzt nach. Einstimmig beschlossen die Gemeindevertreter jetzt, ein Planungsbüro mit der Ausarbeitung einer Bausperre zu beauftragen, die der Rat Anfang September verabschieden soll.

"Leerstehende Wohnungen, eingeschlagene Scheiben und kalte Betten"

„Ein klares Signal“, nannte Bürgermeister Andi Haid den Beschluss der Gemeindevertretung. „Das Investorenmodell ist der absolute Ausverkauf der Heimat“, wurde der Rathauschef deutlich. „Es gefährdet auch gut gehende Hotelbetriebe und in paar Jahren haben wir leerstehende Wohnungen, eingeschlagene Scheiben und kalte Betten.“ Zudem werde durch das Modell überregional um wohlhabende Zweitwohnsitz-Interessenten geworben. Das so eingesammelte Kapital übersteige wesentlich die finanziellen Möglichkeiten von in der Region verwurzelten Klein- und Familienbetrieben.

Entzündet hat sich die Diskussion an den Plänen für den ehemaligen Gasthof Traube in Riezlern: Das Gebäude soll in ein Chalet-Hotel mit Restaurant und Wellness-Bereich umgebaut und die Wohneinheiten einzeln verkauft werden. Die Gemeindevertretung lehnte das Vorhaben ab und fasste wie berichtet im Oktober 2019 einen Grundsatzbeschluss: Das Investorenmodell sei für den Hotelbetrieb ungeeignet, weil die Interessen der Wohnungseigentümer und des Vermietungsbetriebs langfristig auseinandergehen, stellten die Gemeindevertreter fest. Zudem ließen die Vorhaben die Immobilienpreise im Tal steigen. Auch Nutzungskonflikte seien vorprogrammiert, wenn Dauerwohnsitze und Ferienappartements unter einem Dach liegen.

Sperre kann Projekte nicht dauerhaft verhindern

Dennoch wurde für das Traube-Projekt Bauantrag gestellt, der jetzt den Genehmigungsbehörden vorliegt. Das brachte Sascha Duffner (Offene Bürgerliste Kleinwalsertal, OBL) in der Sitzung in Rage. „Wir haben als höchstes Gremium der Gemeinde entschieden, dass wir das nicht wollen“, sagte Duffner. „Und trotzdem kommen immer wieder neue Anträge auf den Tisch.“ Duffner wurde deutlich: „Ich bitte die Antragsteller, den Willen der Gemeindevertretung zu akzeptieren.“

Lesen Sie auch

Experten diskutieren im Kleinwalsertal: Wintertourismus durch Ischgl "stigmatisiert"? Tourismus-Dialog der Walser Raiffeisen Holding

Verhindern kann die Bausperre Investorenmodelle nicht dauerhaft. Die Gemeinde kann mit dem Instrument die Vorhaben aber verzögern, erklärte Haid. Beispielsweise um Bebauungs- oder Flächenwidmungsplan zu ändern. „Die Bausperre hat eine aufschiebende Wirkung“, erklärte Gemeindesekretär Roland Ritsch. „Es ist auf zwei Jahre beschränkt, aber so lange hat die Gemeinde die Möglichkeit, die Rahmenbedingungen zu ändern. Das sei aber nur möglich, wenn der Vorarlberger Landtag das Raumplanungsgesetz ändere, gab Dr. Herbert Fritz (OBL) zu bedenken.

Bürgermeister rechnet mit Klagen

Die Streichung des Investorenmodells aus dem Raumplanungsgesetz hat Andi Haid auch bei einem Treffen der Vorarlberger Tourismus-Bürgermeister mit Landesrat Marco Tittler gefordert. Der Antrag wird von mehreren Tourismusgemeinden und insbesondere Lech stark unterstützt. „Es ist Rückenwind da, aber es wird auch Gegenwind geben“, sagte Albert Kainz (OBL). Bürgermeister Haid rechnet damit, dass Investoren gegen die Bausperre klagen könnten. „Aber wir sollten uns nicht fürchten, sonst haben wir schon verloren.“

Lesen Sie auch:

Pläne für Chalet Hotel im Kleinwalsertal abgelehnt

Walser kämpfen weiter gegen Zweitwohnungen

Skisaison-Absage: Walser Bergbahnchef spricht im Interview über die schwierige Entscheidung